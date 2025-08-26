Daniel Quintero advierte, en vivo, al Pacto Histórico si lo vetan para las elecciones de 2026: “Pararse duro”

Daniel Quintero es uno de los nombres que más ha sonado de cara a las elecciones del 2026, en las cuales se elegirá el reemplazo del presidente Gustavo Petro.

Pese a las críticas que ha recibido por parte de otros ‘pesos pesados’ del Pacto Histórico, el exalcalde de Medellín confirmó que participará en la consulta popular de esta colectividad, aunque todavía debe pasar los filtros.

Quintero habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que será esta disputa de cara a los próximos comicios y advirtió lo que hará en caso de que sea vetado al interior del movimiento que, en su momento, puso a Petro en la Casa de Nariño.

El exmandatario ha tenido muchos roces con otros precandidatos del movimiento. | Foto: guillermo torres-semana

El exmandatario explicó que en las últimas horas tuvo una conversación con el comité político de la colectividad y allí le aseguraron que iba a tener todas las garantías durante el proceso.

“Me dijeron que no iban a practicar la estrategia del bolígrafo contra mí y yo quiero creerles que así va a ser”, dijo.

En ese sentido, dejó en claro que él no está pidiendo ninguna ventaja frente a otros precandidatos, sino que quiere que haya las mismas condiciones. “Ventajas para nadie y garantías para todos”, enfatizó.

Quintero también se refirió al posible escenario de ser vetado del Pacto Histórico, por lo que lanzó una clara advertencia: “Ahí sí le toca a uno parase duro”, manifestó de manera tajante.

“Donde me lleguen a vetar, vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. Yo ya gané como independiente una vez, sin partidos ni jefes políticos, en Medellín. Y si los del bolígrafo logran sacarme con leguleyadas, yo saldré igual a las calles a buscar el apoyo ciudadano”, afirmó.

Quintero ha hecho polémicas propuestas como cerrar el Congreso y realizar una constituyente. | Foto: Guillermo Torres Reina

No obstante, el exalcalde de Medellín sostuvo que no cree que este escenario se vaya a presentar después de los mensajes de unidad que envió el presidente Petro al movimiento político.

“No creo que vaya a pasar, pero, pues, estamos en Colombia”, agregó.

Por otra parte, sobre su pensamiento ideológico, ya que algunos lo señalan de ser de izquierda y otros de derecha, explicó que le gusta la forma en la que sucede todo en China, donde se centran, según él, en las personas por encima de algún pensamiento en específico.

“En mi caso lo fundamental será la justicia social, la justicia ambiental y el avance hacia un país en paz, eso me une con muchos sectores. Si se evalúa desde el punto de vista académico, (...) tendrían que ubicarme como un ingeniero de izquierda, antipolítico y transformador, que le gusta hacer reformas”, expresó.

En esa línea, aseguró que eso es lo que siempre ha intentado hacer en cada uno de los cargos que ha ocupado, por lo que hará lo propio si llega a ganar las elecciones y quedarse con la Casa de Nariño.

"Uno se pregunta cómo llega la droga al país más vigilado del mundo. El narcotráfico está allá. Hay un doble discurso. Hay un Cartel de los Soles es en Estados Unidos. ¿Esa droga cómo está llegando allá?": @QuinteroCalle #ElDebate https://t.co/ZZVpmxe9xl pic.twitter.com/qQtgpQZZJj — Revista Semana (@RevistaSemana) August 26, 2025

“Soy como una izquierda moderna, ejecutiva, eficiente, buena en seguridad y que está atrayendo muchos sectores (...) que se están sintiendo representados por las propuestas que estamos haciendo nosotros”, dijo.