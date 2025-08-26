Daniel Quintero y su comparación con Iván Cepeda: “es un alma buena”

En medio de los rifirrafes al interior del Pacto Histórico, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció oficialmente que va por la Presidencia de la República.

“He decidido inscribir mi nombre a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico en la consulta popular del próximo 26 de octubre. Vamos a construir la Colombia Futuro”, dijo Quintero a través de un video compartido esta mañana de martes, 26 de agosto.

Tras el anuncio, Daniel Quintero habló en El Debate de SEMANA y aprovechó para compararse con el también precandidato por el Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda.

“A mí me encanta Iván Cepeda, me parece que es un gran candidato. Si usted me pregunta a mí, yo creo que la tensión de esta elección se va a dar mucho entre Cepeda y yo, porque los dos hemos sido claras víctimas del uribismo, los dos hemos enfrentado al uribismo; yo en Medellín los enfrenté, los puse a pagar por Hidroituango, les gané la elección, nunca les di un centímetro, nunca me vendí a ellos, nunca me rendí a ellos, y de la misma manera Iván Cepeda los enfrentó”, dijo Quintero.

Además, el exalcalde de Medellín manifestó en El Debate que Cepeda es un “hombre de convicciones, es un alma buena”. De tal modo, Quintero fue enfático en decir que la precandidatura del senador es completamente legítima y por ende tiene todo el derecho de participar en la consulta del Pacto Histórico.

“Y ya sea él, o sea yo, lo que he dicho es que también estoy listo si gana él para ser un soldado, un guerrero, al lado de él para esa campaña. Y yo que he hablado con él. Estoy seguro de que si yo gano, él va a ser un aliado mío y me va a ayudar a ganar estas elecciones y no dejar que la derecha mafiosa, corrupta y las roscas de este país, vuelvan al poder”, agregó Quintero en El Debate.

El exalcalde de Medellín también aseguró que entre él, y Cepeda, difícilmente se presentarán ataques políticos, destacando que ambos se respetan.

“Él [Iván Cepeda] ayer en un medio de comunicación dijo que era una aspiración legítima y que era bienvenida la aspiración y yo opino lo mismo de la de él. Entre Cepeda y yo difícilmente habrá ataques, porque yo lo respeto, él me respeta”, señaló Quintero.

Vale mencionar que, en el video en el que anunció que participará en la consulta del Pacto Histórico, Quintero se refirió a una “derecha genocida” que “combatirá”.

“Esta campaña se la vamos a deber a la gente y no a los carteles y a jefes políticos. Haré una campaña por redes, viajaré en vuelos comerciales, nada de aviones privados ni lujos innecesarios, nosotros mismos estamos desarrollando las plataformas tecnológicas que acompañarán esta campaña”, indicó el exalcalde.