Así respondió Gustavo Bolívar cuando le preguntaron si apoyaría a Daniel Quintero en caso de ganar la consulta del Pacto Histórico

Cada vez se acercan más las elecciones presidenciales de 2026 y los ánimos al interior de algunos partidos políticos para definir a su candidato único son tensos.

Precisamente, esta mañana de martes 26 de agosto, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que participará en la consulta popular del Pacto Histórico que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre.

El anuncio de Quintero se da en medio del ruido al interior del Pacto Histórico, dado que el exalcalde de Medellín está inmerso en un proceso judicial por presunta corrupción durante su administración en la capital de Antioquia.

He decidido inscribir mi nombre a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico en la consulta popular del próximo 26 de octubre. Vamos a construir la Colombia Futuro. #QuinteroPresidente pic.twitter.com/GpcNJ1K8T3 — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 26, 2025

A propósito, le consultaron en vivo a Gustavo Bolívar, también precandidato, si apoyaría a Quintero en caso de que este se llegue a quedar con la Consulta del Pacto Histórico.

“Esa es una pregunta muy difícil, deberíamos irnos a comerciales. Pero bueno, vamos a contestar [Risas). Lo que pasa es que es difícil, porque cuando uno suscribe un acuerdo. Nosotros para poder ir a esa consulta, tenemos que suscribir un acuerdo todos los candidatos y ahí hay dos puntos claros: uno, es que todos los que pierdan tienen que apoyar al que gane. Todos. O si no, uno no se mete. Y el segundo, es que uno tampoco se puede ir después a otro partido, ni a buscar otra aspiración, por otro lado, en caso de que uno pierda acá”, dijo Bolívar en entrevista con Caracol Radio.