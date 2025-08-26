Suscribirse

Política

Así respondió Gustavo Bolívar cuando le preguntaron si apoyaría a Daniel Quintero en caso de ganar la consulta del Pacto Histórico

El precandidato a las elecciones a la Presidencia no titubeó en responder en vivo.

Redacción Nación
26 de agosto de 2025, 2:37 p. m.
Quintero y Bolívar han sostenido un duro rifirrafe demostrando la tensión que se vive en el Pacto.
Daniel Quintero y Gustavo Bolívar. | Foto: Semana

Cada vez se acercan más las elecciones presidenciales de 2026 y los ánimos al interior de algunos partidos políticos para definir a su candidato único son tensos.

Precisamente, esta mañana de martes 26 de agosto, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que participará en la consulta popular del Pacto Histórico que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre.

Contexto: Daniel Quintero confirma que se medirá en la consulta del Pacto Histórico en octubre

El anuncio de Quintero se da en medio del ruido al interior del Pacto Histórico, dado que el exalcalde de Medellín está inmerso en un proceso judicial por presunta corrupción durante su administración en la capital de Antioquia.

A propósito, le consultaron en vivo a Gustavo Bolívar, también precandidato, si apoyaría a Quintero en caso de que este se llegue a quedar con la Consulta del Pacto Histórico.

“Esa es una pregunta muy difícil, deberíamos irnos a comerciales. Pero bueno, vamos a contestar [Risas). Lo que pasa es que es difícil, porque cuando uno suscribe un acuerdo. Nosotros para poder ir a esa consulta, tenemos que suscribir un acuerdo todos los candidatos y ahí hay dos puntos claros: uno, es que todos los que pierdan tienen que apoyar al que gane. Todos. O si no, uno no se mete. Y el segundo, es que uno tampoco se puede ir después a otro partido, ni a buscar otra aspiración, por otro lado, en caso de que uno pierda acá”, dijo Bolívar en entrevista con Caracol Radio.

Contexto: Exsecretario de Ecopetrol estalló contra el petrismo por Daniel Quintero: “No deberían estar los que le hicieron encerrona a Petro”

Y agregó Bolívar en la emisora citada anteriormente: “Entonces, uno tiene que tomar esas decisiones antes de inscribirse. Pero si yo me inscribo y ahí hay esas personas y alguna de ellas llega a ganar, pues ahí está la dificultad; o me toca, me toca cumplir. Uno tiene que ser caballero en esos acuerdos, pero esa es la democracia y esta no es perfecta”.

Gustavo BolívarDaniel QuinteroPacto histórico

