Suscribirse

Confidenciales

Daniel Quintero revela sus molestias con el Pacto Histórico: “Ha sido tomado por una izquierda miope y sectaria”

El precandidato presidencial mostró sus reparos con el movimiento de izquierda, de cara a las consultas.

Redacción Semana
24 de agosto de 2025, 5:00 p. m.
El exalcalde de Medellín Daniel Quintero será imputado junto a 12 exfuncionarios más el próximo 25 de marzo. Él pidió trasladar su proceso a Bogotá.
Daniel Quintero, precandidato presidencial. | Foto: juan carlos sierra-semana

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, no ocultó su desazón en el Pacto Histórico, pese a que su plan es tomar las banderas de este movimiento para competir el próximo año por la Casa de Nariño.

En un mensaje que compartió en su cuenta de X, el antioqueño indicó que su presencia no está asegurada en la organización política que convirtió a Gustavo Petro en el jefe de Estado en 2022, y con la cual quiere repetir la historia.

Contexto: Margarita Rosa se va de frente contra Daniel Quintero y hace una contundente petición al Pacto Histórico: “Me parece impresentable”

“El Pacto Histórico ha sido tomado por una izquierda miope y sectaria que prefiere que la derecha gane la Presidenciay el país se llene de sangre, que abrir espacios a quienes hemos luchado contra las mafias desde las regiones”, manifestó el exalcalde.

Son varios los argumentos que Quintero citó para explicar su teoría. Por un lado, indicó que varios de sus aspirantes han sido excluidos de la consulta e informó que se estaría amplificando un discurso de la derecha para sacarlo de la contienda.

Frente a este último punto que mencionó el precandidato, detalló en la red social: “No se diferencia en nada. A esa izquierda rosquera y sectaria también la vamos a resetear, desde adentro o desde afuera”.

Lo cierto es que la presencia de Daniel Quintero en el Pacto Histórico ha levantado ampollas. Más allá de su pasado político, se le cuestiona internamente por las decisiones y gestiones que adelantó cuando se desempeñó como alcalde.

Contexto: La carta de la izquierda: Iván Cepeda sacude la consulta del Pacto Histórico y sería la figura del petrismo en el 2026. Esto es lo que viene ahora

El título de “imputado” por el escándalo de Aguas Vivas es el principal elemento de sus opositores. Además, se suman las sospechas y procesos de presunta corrupción que salpican a varios de sus exfuncionarios.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal habló de la caída de Jonas Vingegaard en la Vuelta a España: reveló lo que no se vio

2. Luis Díaz se confesó sobre jugador del Bayern Múnich: soltó recado que sorprendió

3. Alerta en La Guajira, Magdalena y Atlántico por onda tropical: UNGRD advierte tormentas eléctricas en el litoral

4. Alejandra Giraldo, de ‘Noticias Caracol’, hizo fuerte confesión sobre enfermedad que le diagnosticaron: “No puedo más, me tosté”

5. Israel lanza una ola de ataques contra la capital de Yemen tras el impacto de un misil de racimo hutí

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel QuinteroPacto histórico

Noticias Destacadas

ed 2250

Fedemunicipios se pronuncia tras revelación de SEMANA: “Exigimos reforzar de inmediato las medidas de seguridad”

Redacción Semana
María Fernanda Cabal Busca la Presidencia para 2026.

María Fernanda Cabal lanzó dardo al Gobierno Petro y le pidió hacerse un exorcismo: “La maldad de la izquierda no es convivencia”

Redacción Confidenciales
Visita de comisión del Centro Democrático a Estados Unidos.

Centro Democrático alertó en Estados Unidos sobre situación política y electoral de Colombia

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.