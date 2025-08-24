Daniel Quintero revela sus molestias con el Pacto Histórico: “Ha sido tomado por una izquierda miope y sectaria”

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, no ocultó su desazón en el Pacto Histórico, pese a que su plan es tomar las banderas de este movimiento para competir el próximo año por la Casa de Nariño.

En un mensaje que compartió en su cuenta de X, el antioqueño indicó que su presencia no está asegurada en la organización política que convirtió a Gustavo Petro en el jefe de Estado en 2022, y con la cual quiere repetir la historia.

“El Pacto Histórico ha sido tomado por una izquierda miope y sectaria que prefiere que la derecha gane la Presidenciay el país se llene de sangre, que abrir espacios a quienes hemos luchado contra las mafias desde las regiones”, manifestó el exalcalde.

Son varios los argumentos que Quintero citó para explicar su teoría. Por un lado, indicó que varios de sus aspirantes han sido excluidos de la consulta e informó que se estaría amplificando un discurso de la derecha para sacarlo de la contienda.

Frente a este último punto que mencionó el precandidato, detalló en la red social: “No se diferencia en nada. A esa izquierda rosquera y sectaria también la vamos a resetear, desde adentro o desde afuera”.

Lo cierto es que la presencia de Daniel Quintero en el Pacto Histórico ha levantado ampollas. Más allá de su pasado político, se le cuestiona internamente por las decisiones y gestiones que adelantó cuando se desempeñó como alcalde.