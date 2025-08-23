Margarita Rosa se va de frente contra Daniel Quintero y hace una contundente petición al Pacto Histórico: “Me parece impresentable”

Cada día son más los sectores que expresan su preocupación por el aterrizaje de Daniel Quintero en el petrismo, aunque nunca haya sido de izquierda.

Sin embargo, ese no es el único problema que ven en el Pacto Histórico; lo que más les preocupa es que Quintero está imputado por presuntos actos de corrupción que fueron documentados por la Fiscalía General de la Nación.

Por esa razón, Margarita Rosa de Francisco se sumó a quienes han expresado su malestar y envió un mensaje concreto al Pacto Histórico ya que, a su juicio, el petrismo no puede tener un precandidato con problemas judiciales.

“Un candidato imputado participando en el grupo de precandidatos del Pacto me parece impresentable”, dijo.

La actriz defensora del petrismo aseguró que el exalcalde de Medellín debería reconsiderar su decisión política o aspirar en otro sector.

“¿No será que Daniel Quintero debería esperar a que se resuelva su situación para poder tener el honor de aspirar a un lugar en la contienda? ¿No es ser eso muy caradura?”, señaló De Francisco.

Un candidato imputado participando en el grupo de precandidatos del Pacto me parece impresentable. ¿No será que Daniel Quintero debería esperar a que se resuelva su situación para poder tener el honor de aspirar a un lugar en la contienda? ¿No es ser eso muy caradura? ¿Quién… — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 22, 2025

Además, se preguntó quién del petrismo podría apoyar a un candidato que está en medio de un proceso por corrupción.

Margarita Rosa de Francisco no ha sido la única en expresar públicamente su malestar por la presencia de Quintero. Gustavo Bolívar aseguró que el Pacto Histórico tiene que ser coherente con el discurso y recordar que en 2022 se cuestionó que Rodolfo Hernández tuviera un proceso judicial, razón por la cual no es viable que Quintero haga parte de ese proyecto político.

La actriz sostiene que el exalcalde de Medellín le está haciendo daño al progresismo. | Foto: Montaje de El País con archivo de Semana

En voz baja, ante la posibilidad de que Petro resulte apoyando a Quintero, varios congresistas del Pacto Histórico consideran que el aterrizaje del exalcalde de Medellín le hará daño al progresismo y que su situación jurídica es bastante compleja.

Quintero respondió a la actriz e insistió en que la imputación en su contra obedece a una persecución y a una acción judicial “sin pruebas”.

“Tenemos que resetear la justicia. A mí me han perseguido como el uribismo persiguió a Iván Cepeda, a Camilo Romero, a Caicedo y al mismo Petro. Eso se llama lawfare, y es la estrategia de la derecha para eliminar a los candidatos que consideran una amenaza en las elecciones”.

Según Quintero, la derecha lo odia y es la responsable de su situación jurídica.

Lo cierto es que la llegada de Iván Cepeda al abanico de aspirantes del Pacto Histórico deja a Daniel Quintero en serios problemas porque el senador cuenta con todo el respaldo de la Casa de Nariño y de las bases de la coalición de izquierda.