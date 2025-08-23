Suscribirse

Política

Margarita Rosa se va de frente contra Daniel Quintero y hace una contundente petición al Pacto Histórico: “Me parece impresentable”

La actriz, una de las más férreas defensoras del petrismo, cree que el exalcalde de Medellín le está haciendo daño al progresismo.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 10:09 p. m.
El exalcalde Daniel Quintero, muy cercano al presidente Gustavo Petro, ha sido señalado de presuntos casos de corrupción durante su administración.
El exalcalde Daniel Quintero, muy cercano al presidente Gustavo Petro, ha sido señalado de presuntos casos de corrupción durante su administración. | Foto: guillermo torres-semana

Cada día son más los sectores que expresan su preocupación por el aterrizaje de Daniel Quintero en el petrismo, aunque nunca haya sido de izquierda.

Sin embargo, ese no es el único problema que ven en el Pacto Histórico; lo que más les preocupa es que Quintero está imputado por presuntos actos de corrupción que fueron documentados por la Fiscalía General de la Nación.

Por esa razón, Margarita Rosa de Francisco se sumó a quienes han expresado su malestar y envió un mensaje concreto al Pacto Histórico ya que, a su juicio, el petrismo no puede tener un precandidato con problemas judiciales.

Contexto: Daniel Quintero le responde a Margarita Rosa por pedirle que se aleje del Pacto Histórico: “No darle espacio a la derecha”

“Un candidato imputado participando en el grupo de precandidatos del Pacto me parece impresentable”, dijo.

La actriz defensora del petrismo aseguró que el exalcalde de Medellín debería reconsiderar su decisión política o aspirar en otro sector.

“¿No será que Daniel Quintero debería esperar a que se resuelva su situación para poder tener el honor de aspirar a un lugar en la contienda? ¿No es ser eso muy caradura?”, señaló De Francisco.

Además, se preguntó quién del petrismo podría apoyar a un candidato que está en medio de un proceso por corrupción.

Margarita Rosa de Francisco no ha sido la única en expresar públicamente su malestar por la presencia de Quintero. Gustavo Bolívar aseguró que el Pacto Histórico tiene que ser coherente con el discurso y recordar que en 2022 se cuestionó que Rodolfo Hernández tuviera un proceso judicial, razón por la cual no es viable que Quintero haga parte de ese proyecto político.

Daniel Quintero le responde a Margarita Rosa de Francisco
La actriz sostiene que el exalcalde de Medellín le está haciendo daño al progresismo. | Foto: Montaje de El País con archivo de Semana

En voz baja, ante la posibilidad de que Petro resulte apoyando a Quintero, varios congresistas del Pacto Histórico consideran que el aterrizaje del exalcalde de Medellín le hará daño al progresismo y que su situación jurídica es bastante compleja.

Quintero respondió a la actriz e insistió en que la imputación en su contra obedece a una persecución y a una acción judicial “sin pruebas”.

Contexto: Se avecina tormenta en el Pacto Histórico: líderes cercanos a Daniel Quintero no descartan que comité de ética rechace su inscripción a la consulta

“Tenemos que resetear la justicia. A mí me han perseguido como el uribismo persiguió a Iván Cepeda, a Camilo Romero, a Caicedo y al mismo Petro. Eso se llama lawfare, y es la estrategia de la derecha para eliminar a los candidatos que consideran una amenaza en las elecciones”.

Según Quintero, la derecha lo odia y es la responsable de su situación jurídica.

Lo cierto es que la llegada de Iván Cepeda al abanico de aspirantes del Pacto Histórico deja a Daniel Quintero en serios problemas porque el senador cuenta con todo el respaldo de la Casa de Nariño y de las bases de la coalición de izquierda.

De hecho, Quintero abrió la puerta para apartarse de la consulta del Pacto Histórico e iría solo a la consulta interpartidista del frente amplio que está programada para el 8 de marzo de 2026. Esa jugada podría salirle mal al exalcalde porque llegaría sin fuerza ni maquinaria política para impulsar su aspiración.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Barcelona logró épica remontada con “ayuda” en tiempo de adición: iba perdiendo por 2 goles

2. Un tiroteo dentro de un hospital de Detroit desató una cacería policial que puso en vilo a toda la ciudad

3. ¿Trump derrocará a Maduro? Esto dicen a SEMANA líderes de la oposición venezolana sobre la posible caída del régimen

4. Tras seis meses de secuestro, Kevin Patarroyo fue liberado en Norte de Santander

5. El Tino Asprilla advirtió a Hernán Torres y le dijo lo que tiene hacer para “no terminar como David González”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel QuinteroMargarita Rosa de FranciscoPacto histórico

Noticias Destacadas

El exalcalde Daniel Quintero, muy cercano al presidente Gustavo Petro, ha sido señalado de presuntos casos de corrupción durante su administración.

Margarita Rosa se va de frente contra Daniel Quintero y hace una contundente petición al Pacto Histórico: “Me parece impresentable”

Redacción Semana
Iván Mordisco y Gustavo Petro

Reapareció Iván Mordisco luego de la captura de su hermano y le envió un mensaje a Petro: “Si lo desea, acabe con el resto de mi familia”

Redacción Semana
David Racero, representante del Pacto Histórico.

“Fuera, fuera”: le armaron tremendo escándalo a David Racero en Bogotá. Vea lo que pasó

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.