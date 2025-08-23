Suscribirse

Daniel Quintero le responde a Margarita Rosa por pedirle que se aleje del Pacto Histórico: “No darle espacio a la derecha”

El exalcalde no guardó silencio ante la actriz, quien recordó sus imputaciones y le pidió apartarse del proyecto mientras enfrenta sus problemas con la justicia.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 12:51 p. m.
Esto fue lo que dijo el exalcalde de Medellín.
Daniel Quintero y Margarita Rosa de Francisco | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Instagram: Margarita Rosa de Francisco

Daniel Quintero le respondió a Margarita Rosa de Francisco, una de las más férreas defensoras del petrismo, por la crítica que hizo en su contra, debido al proceso que cursa y que lo ha puesto en el ojo del huracán.

La reconocida actriz, que nuevamente ha expresado su apoyo al progresismo para el año 2026, aseguró que ningún precandidato que esté imputado, tenga el nombre que tenga, debería estar participando en el Pacto Histórico, “Me parece impresentable”, señaló en su cuenta de X.

El exalcalde Daniel Quintero, muy cercano al presidente Gustavo Petro, ha sido señalado de presuntos casos de corrupción durante su administración.
El exalcalde es una de las principales caras que tiene le petrismo para los comicios del próximo año. | Foto: guillermo torres-semana

“¿No será que Daniel Quintero debería esperar a que se resuelva su situación para poder tener el honor de aspirar a un lugar en la contienda? ¿No es ser eso muy caradura? ¿Quién puede apoyar a un candidato que tiene un proceso por corrupción encima?", cuestionó.

Ante esto, el exalcalde de Medellín no dudó en responder, por medio de la misma red social, y le aseguró a la presentadora que ella defendería a su candidata, que en este caso es Carolina Corcho, si hubiera sido imputada sin prueba alguna.

Contexto: Daniel Quintero le consultará a la ciudadanía si debería o no inscribirse en la consulta del Pacto Histórico

El exmandatario sostuvo que este es su caso y, por lo mismo, uno de los principales objetivos debería ser “resetear la justicia”.

Quintero indicó que él siempre ha sido perseguido por el uribismo, tal y como le ha pasado a otras figuras políticas como Camilo Romero, Carlos Caicedo, Iván Cepeda o el propio Gustavo Petro.

“Eso se llama lawfare, y es la estrategia de la derecha para eliminar a los candidatos que consideran una amenaza en las elecciones", dijo.

“El mismo presidente Petro ha denunciado más de diez veces la persecución jurídica que lanzó Fico en mi contra, quien además contrató en su despacho a la misma fiscal que llevaba mi caso”, agregó.

Contexto: Exsecretario de Gobierno de Medellín renunció a Ecopetrol para gerenciar la campaña de Daniel Quintero

En ese sentido, el precandidato presidencial dijo que la derecha lo “odia” porque nunca se “vendió” en Medellín. Por lo mismo, afirmó que siempre los enfrentó y puso de ejemplo todo lo ocurrido con Hidroituango.

Finalmente, el exalcalde le hizo una invitación a Margarita Rosa para que conozca de fondo el proceso que hay en su contra y “luchen” juntos por una misma causa: “No darle espacio a la derecha de escoger por nosotros nuestros candidatos”.

Incluso, el exmandatario compartió un documentos donde, según él, están en evidencia todas las pruebas de las irregularidades que se han vivido dentro del proceso.

“Estoy abierto a responder todas las preguntas que quieras al respecto”, concluyó.

