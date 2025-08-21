Suscribirse

Exsecretario de Gobierno de Medellín renunció a Ecopetrol para gerenciar la campaña de Daniel Quintero

Esteban Restrepo aseguró que el objetivo en la contienda será ganar todas las consultas hasta llegar a la Casa de Nariño.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 12:46 p. m.
En sus propias palabras, "No coman cuento", Restrepo insta a la ciudadanía a no dejarse influenciar por los rumores y a respaldar su propuesta con la fuerza de la gente.
Esteban Restrepo gerenciará la campaña de Daniel Quintero. | Foto: Cortesía

El exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, renunció a Ecopetrol para gerenciar la campaña del exalcalde de esa ciudad, Daniel Quintero, para las elecciones presidenciales de 2026.

Restrepo ha trabajado desde hace varios años de la mano de Quintero y de su movimiento político, Independientes, con el que le acompañó durante su paso por La Alpujarra y fue su ficha para las elecciones regionales a la Gobernación de Antioquia.

Contexto: Daniel Quintero le consultará a la ciudadanía si debería o no inscribirse en la consulta del Pacto Histórico

Restrepo presentó su carta de renuncia al director de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, desde el viernes 15 de agosto, y dejó su cargo de profesional senior de gestión de la Presidencia de esa compañía de manera oficial desde el día 20 de ese mes.

“Me llevo no solo el orgullo de haber contribuido a esta gran empresa, sino también el cariño y las vivencias compartidas con todos mis compañeros. Llevaré a la Iguana siempre en mi corazón", escribió el político.

Contexto: Daniel Quintero contó la razón por la que llegó al Congreso de la Andi con bandera de Palestina: “No podrán callar nuestra voz”

Restrepo aseguró que el objetivo de la campaña que emprende junto a Quintero es ganar todas las consultas para llegar a la Casa de Nariño en 2026. El exalcalde participará en la consulta interna del Pacto Histórico que se realizará en octubre de 2025.

