El exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, renunció a Ecopetrol para gerenciar la campaña del exalcalde de esa ciudad, Daniel Quintero, para las elecciones presidenciales de 2026.

Restrepo ha trabajado desde hace varios años de la mano de Quintero y de su movimiento político, Independientes, con el que le acompañó durante su paso por La Alpujarra y fue su ficha para las elecciones regionales a la Gobernación de Antioquia.

Restrepo presentó su carta de renuncia al director de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, desde el viernes 15 de agosto, y dejó su cargo de profesional senior de gestión de la Presidencia de esa compañía de manera oficial desde el día 20 de ese mes.

“Me llevo no solo el orgullo de haber contribuido a esta gran empresa, sino también el cariño y las vivencias compartidas con todos mis compañeros. Llevaré a la Iguana siempre en mi corazón", escribió el político.

Restrepo aseguró que el objetivo de la campaña que emprende junto a Quintero es ganar todas las consultas para llegar a la Casa de Nariño en 2026. El exalcalde participará en la consulta interna del Pacto Histórico que se realizará en octubre de 2025.