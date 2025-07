Lo que todavía no está claro es qué pasará con el precandidato que quede en segundo lugar, y allí las propuestas están orientadas a que sea la cabeza de lista al Senado o la fórmula vicepresidencial del ganador. No obstante, este punto no se ha definido y se espera que este fin de semana sea uno de los temas que se aborden en la convención.