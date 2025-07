Gustavo Bolívar, asombrado por ataques de influenciadores que antes lo respaldaban: “Están promocionando a otros candidatos”

Bolívar empezó diciendo que es importante que la ciudadanía conozca las verdaderas intenciones de las personas que publicitan a los candidatos: “Hay quienes lo hacen porque ese candidato les gusta, porque ese candidato interpreta sus sueños, ese candidato representa sus intereses, etcétera. Pero hay quienes lo hacen cobrando, y eso no está mal”.

Gustavo Bolívar no se quedó callado y le respondió a alias 19 por polémica sobre ayuda a la primera línea: “Para mí es mejor”

Contexto: Gustavo Bolívar no se quedó callado y le respondió a alias 19 por polémica sobre ayuda a la primera línea: “Para mí es mejor”

Sin embargo, tiene una inquietud: “Noto con preocupación que influencers que antes hablaban bien de mí ahora se han dedicado a hablar mal de mí, sin yo darles motivos. Calculo y creo que hay un trasfondo allí, y es que están promocionando a otros candidatos. Yo digo: eso no está mal. ¿Qué yo lo haría? Yo no lo haría”.

Aunque no descartó, en un eventual escenario de su campaña política, buscar a generadores de contenido para que le ayuden a impulsar sus iniciativas a cambio de dinero, con una salvedad: “Me comprometo ante ustedes a que le pondré este hashtag (etiqueta) #PPP, ¿qué quiere decir? Publicidad Política Pagada”.

Frente a esta iniciativa, explicó: “Para que ustedes sepan que esa persona que está hablando bien, o que está escribiendo en sus cuentas ‘Bolívar, presidente’, ‘Bolívar es el hombre que necesita Colombia’, etcétera, que me pongan todos los atributos que quieran, que ustedes sepan que yo pagué para que dijeran eso”.

De acuerdo con el precandidato, esta propuesta buscaría no engañar a su electorado: “Yo no quiero engañarlos. Yo quiero que sepan quién soy por lo que he hecho, por mi hoja de vida, [...] pero nunca porque yo le pague a alguien para que diga que yo soy honesto, para que diga que yo soy el más berraco, que yo soy el que más sé, que yo soy el que necesita Colombia, o para denigrar de mis compañeros”.