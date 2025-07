Asimismo, en la alianza de izquierda se mediría la senadora María José Pizarro, quien también ha sonado para llevar las banderas del petrismo al 2026 . La exministra de Ambiente Susana Muhamad es otra de las que podría aspirar a ese cargo, ya que finalmente no fue nombrada dentro del Gobierno.

En la baraja estaría la exministra de Salud Carolina Corcho. Han intentado convencer al senador Iván Cepeda para que aspire a ese elección, pero él aún no ha tomado una decisión. Igualmente, algunos mencionan a la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, pero ella no ha dado el sí. En el caso del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, este ha dejado clara su intención de participar en el proceso, sin embargo, aún no se define si entraría al proceso de octubre o esperaría para participar de la consulta de marzo.