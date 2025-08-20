Suscribirse

Daniel Quintero le consultará a la ciudadanía si debería o no inscribirse en la consulta del Pacto Histórico

El calendario interno de la coalición establece que el período de postulación y entrega de documentos cierra el 26 de agosto.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 8:07 p. m.
DANIEL QUINTERO
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. | Foto: Juan Carlos Sierra

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, puso en suspenso su eventual participación en la consulta presidencial del Pacto Histórico. A través de un video difundido en sus redes sociales, anunció que dedicará esta semana a escuchar a la ciudadanía antes de tomar la decisión de inscribirse oficialmente como precandidato dentro de esa agrupación.

El calendario interno de la coalición de gobierno establece que el período de postulación y entrega de documentos finaliza el próximo 26 de agosto. Posteriormente, las inscripciones ante la Registraduría se cumplirán entre el 19 y el 26 de septiembre y la consulta abierta para elegir candidato único tendrá lugar el 26 de octubre.

“Quiero escucharlos. Durante años he acompañado al presidente Petro y las causas sociales: en 2017 defendí el Plebiscito por la paz; en 2018 me sumé a su campaña cuando muchos dieron la espalda. Hoy, antes de decidir si me inscribo, quiero tomar esta decisión con ustedes”, expresó Quintero en su mensaje.

Con la bandera de Palestina en el congreso de la Andi, Quintero generó reacciones encontradas entre empresarios y asistentes.
El exalcalde de Medellín defendió su acto de izar la bandera de Colombia en la isla Santa Rosa, en disputa con Perú. | Foto: Aymer Andrés Alvárez /El País

El exalcalde recordó que en 2019, tras lanzarse como independiente, logró derrotar al uribismo en Medellín “contra todos los pronósticos”. También relató que, durante su mandato, enfrentó presiones por sus denuncias en el caso Hidroituango y que, en los últimos años, ha estado alineado con las reformas sociales impulsadas desde el gobierno nacional.

Quintero destacó que las encuestas recientes evidencian un “crecimiento” de su opción dentro del espectro de izquierda, lo que le da margen para competir en la consulta. Sin embargo, insistió en que la decisión final dependerá del respaldo que reciba en los próximos días.

