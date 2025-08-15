Daniel Quintero contó la razón por la que llegó al Congreso de la Andi con bandera de Palestina: “No podrán callar nuestra voz”

Daniel Quintero protagonizó una nueva situación después de que se presentara en el escenario del Congreso de la Andi y, de forma inesperada, comenzara a mostrar una bandera de Palestina.

Todo se dio mientras se llevaba a cabo un pequeño conversatorio con otros precandidatos presidenciales, a donde él no fue invitado. Esto generó una fuerte reacción del público, que le comenzó a gritar “fuera” al exalcalde de Medellín.

Quintero sorprendió con su llegada al sitio. | Foto: SEMANA

Tras la controversia por la que recibió críticas, aunque también apoyo, Quintero publicó un video en las redes sociales, más específicamente en X, donde explicó los motivos de esta acción y contó cómo planeó todo.

“Las dos únicas personas censuradas para asistir al Congreso de la Andi fuimos el presidente Gustavo Petro y yo por habernos opuesto al genocidio en Gaza y la venta de carbón para alimentar la industria armamentística de Israel”, dijo.

El precandidato presidencial recordó que la guerra en Gaza ha dejado miles de niños asesinados y personas fallecidas por inanición. “La forma más despiadada que la humanidad haya podido observar”, comentó.

Ante este panorama, según dijo, no se puede tener como respuesta la indiferencia y la censura que quieren “imponer los gremios”. Por este motivo, fue que tomó la decisión de irrumpir de esta forma en el Congreso de la Andi.

La ANDI nos quiso censurar a @PetroGustavo y a mí. No podrán callar nuestra voz. No a la venta de carbón colombiano para quemar niños en Gaza. pic.twitter.com/xRcjgY4RV5 — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 15, 2025

El exalcalde indicó que compró una boleta y así logró ingresar al recinto. De esta forma fue que llegó hasta el escenario y protagonizó la escena.

“Vine aquí para levantar la bandera como un acto de protesta simbólica y con un mensaje claro y contundente: la plata no puede estar por encima de la vida, la censura no puede estar por encima de la vida, la Andi no puede estar del lado de la muerte”, apuntó.

En el video, Quintero mostró el momento exacto en el que se subió al escenario, así como cuando se bajó del mismo y se fue caminando, mientras que de fondo se escuchaban los gritos de los asistentes pidiéndole que abandonara el sitio.

“La Andi nos quiso censurar a Gustavo Petro y a mí. No podrán callar nuestra voz. No a la venta de carbón colombiano para quemar niños en Gaza”, escribió en el video.