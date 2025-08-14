Inesperado, Daniel Quintero se presentó en la reunión de empresarios, sin ser invitado, con una bandera de Palestina

Nadie lo esperaba. Un grupo de precandidatos participaba en el espacio destinado para sus intervenciones en el Congreso de la Andi. Apenas había pasado el momento en el que establecieron las reglas de juego. Ya había hablado Juan Daniel Oviedo, quien abrió el ramillete de participaciones, en el que se conversó sobre las propuestas de salud, de seguridad y el tema fiscal.

El turno era de Mauricio Cárdenas, cuya intervención se vio interrumpida por la llegada de Daniel Quintero, también precandidato a la Presidencia, quien —sin embargo— no fue invitado a ser parte del panel.

Quintero subió con agilidad a la tarima, de un solo salto. Lo identificaron de inmediato. Llevaba una bandera de Palestina en señal de su posición frente al conflicto de ese país con Israel. “Palestina libre”, era su mensaje.

Daniel Quintero. Congreso de la Andi, 14 de agosto de 2025. | Foto: SEMANA

Logró su cometido: llamó poderosamente la atención. Detuvo el sonido de las palabras que salían de Cárdenas, quien venía siendo aplaudido por los empresarios por lo que hablaba, destacando los aportes del sector privado en el desarrollo de la sociedad. Hablaba del tema fiscal, uno de los temas complejos que tendrá que enfrentar el que tome las riendas del país en el siguiente cuatrieno.

Le gritaban ‘ladrón’

Con la interrupción del precandidato antioqueño, el auditorio gritaba: “Ladrón, fuera”. Quintero seguía, sin inmutarse, batiendo la bandera palestina.

Estuvo durante unos minutos en su tarea de llamar la atención. A su salida, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que —a la larga— estamos en una democracia.

Quintero dijo que fue censurado junto con el presidente Petro

En su tendencia a manifestarse a través de las redes sociales, Quintero explicó la razón de su irrupción: “Las dos únicas personas censuradas para asistir al congreso de la Andi fueron el Presidente Gustavo Petro y yo por habernos opuesto al genocidio en Gaza y la venta de Carbón a la industria armamentística israelí. La plata no puede estar por encima de la vida”.

Daniel Quintero se presentó en el congreso de la ANDI, sin ser invitado, con una bandera de Palestina. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/aNSCP0c60d — Revista Semana (@RevistaSemana) August 14, 2025

Todos los precandidatos comentaban

Los precandidatos presidenciales retomaron el debate. Roy Barreras pidió al auditorio que no diera la gabela que buscaba Quintero: que su entrada al auditorio del Congreso de la Andi se volviera viral.

La petición sonó imposible de cumplir. Varios de los intervinientes, principalmente Cárdenas, se sentían molestos y lo ratificó Barreras, al afirmar su incomodidad ante el hecho.

Ya lo había expresado en los momentos en los que Quintero estaba en la tarima. Cárdenas agitaba sus manos y Quintero también le hablaba. Se logra escuchar que el exministro de Hacienda y hoy precandidato le decía: “Así no es, así no es Quintero”.

Sin duda, fue el hecho más sobresaliente del primer panel de aspirantes a la Presidencia de la República en el Congreso de la Andi, donde había una multitudinaria audiencia que se juntó en un común denominador: el rechazo a la irrupción de Quintero.

Esto, sin dejar de destacar que los precandidatos ya empiezan a ser interrogados sobre sus propuestas concretas, luego de un largo tiempo en el que la campaña electoral, que empezó hace rato, se había dedicado solo a ser crítica del gobierno actual