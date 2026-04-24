Farc siembra más terror en el país: incineraron un camión en el Huila

La situación de orden público en el Huila vuelve a encender las alarmas tras un ataque registrado en la Ruta 45, uno de los corredores viales más importantes del sur del país.

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En las últimas horas, un vehículo de carga pesada fue incinerado en el sector de Puerto Seco, entre los municipios de Hobo y Gigante, generando temor entre transportadores y habitantes de la zona.

De acuerdo con reportes conocidos a través de redes sociales y medios regionales, el hecho ocurrió durante la noche y, aunque no se ha confirmado oficialmente la autoría, versiones preliminares apuntan a que estaría relacionado con acciones de las disidencias de las Farc que operan en esta parte del territorio.

Las llamas consumieron gran parte del automotor, mientras conductores que transitaban por el lugar registraron en video lo ocurrido.

Este ataque no solo dejó pérdidas materiales, sino que también provocó afectaciones en la movilidad sobre este importante corredor, clave para la conexión entre el centro y el sur del país.

Autoridades desplegaron unidades de Policía Judicial, inteligencia y tránsito para atender la situación y avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido.

El hecho ocurre en medio de un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el Huila, donde recientemente se han conocido denuncias sobre presiones de grupos armados ilegales en zonas rurales.

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En municipios como Guadalupe, por ejemplo, más de mil estudiantes permanecen sin clases debido al temor generado por presuntas amenazas de estructuras disidentes.

A esto se suma el refuerzo de operativos de seguridad en corredores estratégicos por parte de autoridades de Huila y Caquetá, quienes han acordado patrullajes conjuntos e intercambio de información para frenar el accionar de organizaciones criminales en zonas limítrofes.

El panorama también coincide con otros hechos violentos registrados en el país hoy 24 de abril, como el atentado contra un batallón en Cali, que según versiones preliminares también estaría relacionado con estructuras de las disidencias, lo que evidencia un posible aumento de acciones coordinadas en distintas regiones.

Mientras avanzan las investigaciones, el ataque en la Ruta 45 vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los corredores viales en el sur del país y el impacto que estas acciones tienen no solo en la seguridad, sino en la economía y la tranquilidad de las comunidades.