El Gobierno nacional, por medio de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Ciprunna), rechazó firmemente el aumento del reclutamiento de menores y los daños a la niñez en varias partes del país.

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El comunicado, emitido el 24 de abril de 2026, alerta sobre serias situaciones en lugares como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, la Sierra Nevada y el Catatumbo, donde niñas, niños y adolescentes estarían sufriendo no solo reclutamiento, sino también amenazas, ataques y violaciones en sus entornos educativos.

En este contexto, Caracol Radio mostró imágenes y videos que demostrarían la presencia de miembros de las disidencias de las Farc en una escuela en El Filo, entre El Tambo y Argelia, en el Cauca.

Según la información, hombres armados y con ropa militar están en el lugar todo el tiempo, usando las instalaciones como campamento y obstaculizando el desarrollo normal de las clases.

Comunicado oficial sobre el reclutamiento de menores. Foto: Gobierno de Colombia

“Estos terroristas cambuchan y duermen ahí, en esos puntos, al lado de la escuela”, afirmó el coronel Jesús María Garzón López, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4, quien confirmó la situación.

El oficial también alertó sobre el impacto directo en la población estudiantil: “Los niños no han podido volver a ir a estudiar porque definitivamente estos terroristas de la Carlos Patiño han tomado esos puntos protegidos para vivir”.

De acuerdo con un informe conocido por ese medio, entre 2024 y 2025 se habrían registrado al menos 12 hechos graves en entornos escolares de la región, incluyendo daños a infraestructura por combates, explosivos cerca de aulas, uso de sedes educativas como campamentos y suspensión de actividades académicas.

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Además, la situación ha generado una fuerte afectación en la permanencia escolar. La institución educativa Pambilal, que cuenta con cerca de 12 sedes, declaró emergencia en al menos seis de ellas.

Se informa que la deserción escolar es del 45 %, bajando de alrededor de 440 estudiantes a solo 240. Además, al menos seis maestros han recibido amenazas.

“El desprecio por la vida, la integridad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes es profundamente repudiable”, señala el comunicado del Gobierno, que además advierte que estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

En el mismo documento, las autoridades hicieron un llamado urgente a los grupos armados, incluidos aquellos que participan en procesos de diálogo, para que respeten de manera irrestricta la vida de los menores y cesen de inmediato este tipo de acciones.

“Les instamos a comprometerse de forma inmediata a cesar estas acciones, a renunciar al reclutamiento y a avanzar en su desvinculación efectiva de las filas”, añade el pronunciamiento.

Finalmente, el Gobierno aseguró que continuará fortaleciendo las acciones de prevención y protección en los territorios, en medio de un panorama que sigue generando preocupación por la seguridad de la niñez en zonas afectadas por el conflicto armado.