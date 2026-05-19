Golpe a los proveedores de armas para las disidencias de alias Calarcá en tres departamentos

Conforme al sostenido crecimiento de las disidencias de las Farc en los últimos tres años —como los han advertido informes de inteligencia—, incrementó también su necesidad de dotarse en armamento y lo consiguieron gracias a redes trasnacionales.

Así es el régimen de terror y barbarie que alias Calarcá tiene en Antioquia y que el periodista Mateo Pérez pretendía denunciar

El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía impactó una señalada organización criminal que durante meses se habría encargado de surtir de armas y explosivos a las disidencias de las Farc —herramientas utilizadas para asesinar a miembros de la Fuerza Pública y ciudadanos—, mientras su cabecilla, alias Calarcá, posa como delegado de paz con el Gobierno nacional.

Fueron cinco las personas capturadas tras una investigación que develó la forma y el método presuntamente usados por los señalados delincuentes, y que habrían fortalecido a las disidencias al mando de alias Calarcá.

La investigación indicó que las disidencias avanzan rápidamente en un plan para armarse con elementos de alto impacto, mientras alias Calarcá advierte al Gobierno de la necesidad de continuar con los diálogos de paz y, al tiempo, no se presenta a las audiencias de imputación de cargos que programa la justicia.

Capturados por vender armas a alias Calarcá. Foto: Suministrada

El ente acusador tiene evidencia de que alias Calarcá continúa con actividades criminales relacionadas con desplazamiento y desaparición forzada, así como reclutamiento ilícito de menores. La investigación puso al descubierto que este criminal busca desestabilizar la seguridad del país.

Los cinco capturados serán presentados ante jueces de control de garantías para imputar cargos por tráfico de armas. Los elementos de prueba recaudados por los investigadores del CTI resultaron determinantes para lograr la orden de captura e insistir ante un juez en la necesidad de una medida de aseguramiento.

La Operación Maximus, como fue bautizado el operativo que lanzó el CTI en contra de esta estructura criminal, dejó, tras varias diligencias de allanamiento, la captura.

Las diligencias permitieron la incautación de 295 granadas de 40 milímetros, 2.010 eslabones para munición de 7.62 milímetros, pistolas 9 mm y munición suficiente para, según la autoridad, mantener una confrontación armada con otros grupos criminales o repeler los operativos de la Fuerza Pública.

Capturados por vender armas a alias Calarcá. Foto: Suministrada

Los detalles de la investigación serán expuestos ante los jueces y allí la Fiscalía advertirá el peligro que las personas cómo era la vinculación con las disidencias de alias Calarcá.