En la noche de este viernes 15 de mayo de 2026, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado oficial en el que informó sobre la circulación de un audio que anuncia un nuevo paro armado en las cuencas de los ríos Caquetá y Caguán.

Ministro de Defensa ordena despliegue operacional en Aguachica tras atentado que dejó siete soldados muertos y más de 30 heridos

Según la entidad, esta amenaza se suma a una situación que no es reciente, pues desde diciembre de 2025 las comunidades de Putumayo, Caquetá y Amazonas enfrentan restricciones a la movilidad.

Los cinco grupos de crimen organizado que amenazan las elecciones en Buenaventura: alerta de la Defensoría

Estos hechos se registran en medio de confrontaciones entre el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) al mando de alias Iván Mordisco y el grupo liderado por alias Calarcá Córdoba. Esta disputa armada afecta a las comunidades ribereñas, indígenas y campesinas que dependen de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza para sus actividades cotidianas, aclaró la defensoría en su comunicado.

Calarcá Córdoba e Iván Mordisco. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Afectaciones en transporte y riesgo electoral

Según confirmó la defensoría a raíz de esta situación, en el departamento del Putumayo se suspendió el servicio público fluvial y el transporte escolar para los menores que residen en las riberas.

En el municipio de Puerto Guzmán las restricciones civiles impactan a más de 6.300 personas de las comunidades indígenas Nasa e Inga, mientras que en Puerto Leguízamo la afectación alcanza a más de 5.800 personas y ocho comunidades Murui Muina y Coreguaje, señaló la institución.

La defensoría confirmó que, a nivel logístico, preocupa el posible impacto sobre la jornada electoral del 31 de mayo ante las dificultades para transportar material por vía fluvial e instalar 26 mesas de votación rurales. Específicamente, están en riesgo 12 mesas en Puerto Leguízamo y 14 en Puerto Guzmán.

La formación de este paro armado afectaría las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo domingo 31 de mayo. Foto: Jorge Eduardo Morales Henao

Confinamiento en Amazonas y Caquetá

En el departamento de Amazonas permanecen en confinamiento 488 núcleos familiares (1.706 personas) pertenecientes a 14 comunidades del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA). La población reporta desabastecimiento, aumento en los costos de los alimentos y falta de combustible.

Por su parte, en Caquetá la suspensión de la movilidad afectó el sector oriental de Cartagena del Chairá y la comunidad de Peñas Rojas en Solano. Las inspecciones de Coemaní y Araracuara, junto a los resguardos Andoke de Aduche, Monochoa, Puerto Sábalo y Los Monos, se encuentran bajo observación prioritaria.

Llamado a la acción institucional

La Defensoría del Pueblo enfatizó que este escenario fue advertido en la Alerta Temprana 001 de 2025 y que se han emitido cinco oficios de consumación desde diciembre del año anterior.

Paros armados y restricciones a la movilidad agravan la crisis humanitaria en la cuenca de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza



Esta semana circuló un audio en el que se anuncia un nuevo paro armado en las cuencas de los ríos Caquetá y Caguán. Esta amenaza se suma a una… pic.twitter.com/nnVMxd3wTf — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 16, 2026

La magnitud de las afectaciones exige una respuesta articulada del Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías para proteger a la población civil y garantizar la movilidad.

La institución solicitó activar las rutas de prevención, realizar un subcomité ampliado con las autoridades de los tres departamentos y adoptar medidas para asegurar el material de las votaciones.

Finalmente, el organismo exhortó a los grupos armados ilegales a levantar las limitaciones impuestas y respetar el tránsito de la misión médica en la región.