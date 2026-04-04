Defensoría del Pueblo advirtió por violación al DIH en Briceño, Antioquia, tras atentado con moto bomba

La Defensoría del Pueblo señaló que el reciente atentado con explosivos en el municipio de Briceño, Antioquia, es una violación al Derecho Internacional Humanitario por cuenta de los grupos armados ilegales.

El ataque con explosivos en Briceño dejó a dos uniformados heridos y encendió las alertas de seguridad en medio de actividades religiosas. Foto: Explosión: @AndresJRendonC / Calarcá: Semana

“En los últimos días se han registrado hechos de extrema gravedad que podrían constituir infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) y graves vulneraciones a los derechos humanos”, indicó la Defensoría del Pueblo.

Agregó la entidad que “estos hechos se suman a los ya documentados en el Oficio de Consumación de la ATI 019 de 2025, en el que se constató la ocurrencia de enfrentamientos armados, el uso de explosivos con efectos indiscriminados, desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios de personas protegidas y afectaciones a bienes civiles”.

Un policía resultó herido como consecuencia de la explosión. Foto: Tomada de redes.

Así mismo indicó que “lo ocurrido confirma la persistencia y agravamiento del conflicto armado en el territorio, así como el incumplimiento sistemático de las normas humanitarias por parte de los actores armados presentes en la zona”.

Por su parte, el secretario de seguridad de Antioquia, el general en retiro, Luis Eduardo Martínez, atribuyó el ataque terrorista a las disidencias de las Farc de alias Calarcá, que se encuentran negociando con el gobierno Petro dentro de la Paz Total.

“Esa estructura (Frente 36) pertenece al siempre nombrado Calarcá. Un asesino que lleva a cabo acciones a lo largo y ancho del departamento con sus frentes, que desplaza, que asesina, que ordena asesinar, que ordena atentados terrorista y sigue en mesas de diálogo con el Gobierno nacional.”, dijo a SEMANA el general Martínez.

Dijo que “el actor intelectual del atentado fue Calarcá sin lugar a dudas, por intermedio de ese sujeto, alias Primo Gay, y lo que necesitamos nosotros es conocer el actor material, la persona que colocó este artefacto explosivo en ese sitio la noche anterior”.

El general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad de Antioquia, responsabilizó a alias Calarcá de los sucedido en Briceño. Foto: Gobernación de Antioquia.

“Afortunadamente, no sucedió más de lo que hubiese podido suceder con esa procesión que estaba en curso y tengo entendido que el sacerdote del pueblo que la presidía animó a la comunidad a continuar con la procesión”, aseguró.