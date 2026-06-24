Un ciudadano británico, principal sospechoso del asesinato de Natalia Villalba, habría salido del país. Este fue el plan asesino

La macabra historia de Natalia Villalba recuerda con tristeza el caso de Valentina Trespalacios, la DJ cuyo cuerpo terminó en una maleta y arrojado a un contenedor de basura, en inmediaciones del aeropuerto El Dorado de Bogotá y antes de que su asesino, Jhon Poulos, huyera del país.

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Ahora, en este nuevo caso que dejó a una modelo metida en una maleta, es un ciudadano británico quien resulta como el principal sospechoso del crimen, plenamente identificado, pero que, al parecer, salió del país y se desconoce su paradero; lo que quedó claro fue su plan criminal.

Los investigadores lograron establecer que Natalia alquiló el apartamento desde el pasado 13 de junio y allí estuvo hasta el día de muerte, cinco días después. La última vez que tuvo comunicación con su familia fue el 18 de junio, el mismo día que las cámaras de seguridad registraron la salida del ciudadano británico.

Fue hasta el 22 de junio cuando una persona de servicios generales llegó al apartamento para limpiarlo, tras cumplirse el tiempo de alquiler. Ella encontró en la bañera la maleta y en su interior el cuerpo de la modelo. De inmediato llamó a la Policía, que al revisar la escena confirmó el macabro hallazgo.

Apartamento del lugar de los hechos y la ducha donde encontraron la maleta y el cuerpo. Foto: Montaje Semana

Los investigadores establecieron que el sospechoso del crimen, luego de asesinar a la modelo y meterla en la maleta, la llevó hasta la ducha en el baño, abrió la llave desde ese 18 de junio y así se mantuvo hasta este lunes 22, cuando la mujer de servicio generales llegó al apartamento y se encontró con el crimen.

Se cree que el plan criminal del asesino incluyó mantener el cuerpo en la ducha con el propósito de preservarlo por más tiempo antes de que la descomposición advirtiera a los vecinos y de esta forma tener más espacio para huir de la escena, incluso del país, como al parecer ocurrió.

En el apartamento, los investigadores adelantaron una inspección forense que permitió recuperar elementos de prueba fundamentales para el proceso, no solo establecer las causas de la muerte, la forma y el cómo, sino la identidad del responsable, justamente el ciudadano británico que es buscado por las autoridades.

Las autoridades investigan el crimen de la joven Natalia Villalba. Foto: 1. Cortesía / 2. SEMANA

Con la evidencia recolectada, las declaraciones de los testigos y los videos de seguridad, la Fiscalía espera entregar detalles de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de este crimen y por supuesto, luego identificar al presunto responsable, capturarlo si está en el país o solicitar a las autoridades internacionales que hagan efectiva su detención.