El pronóstico meteorológico para las próximas 24 horas anticipa un aumento de la nubosidad y las lluvias en buena parte del oriente colombiano.

Las regiones de la Orinoquia y la Amazonia serán las más afectadas por las precipitaciones, mientras que el Caribe mantendrá condiciones secas y temperaturas elevadas en varios departamentos.

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Así estará el tiempo en las principales regiones del país

Las condiciones meteorológicas para las próximas 24 horas estarán marcadas por un incremento de la nubosidad y las precipitaciones en amplios sectores del oriente de Colombia.

Especialmente en las regiones de la Orinoquia y la Amazonia, donde se esperan los mayores acumulados de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico, mientras el suroriente del país registrará condiciones más húmedas e inestables, gran parte de la región Caribe.

Algunos sectores del norte y occidente de la región Andina y del centro de la región Pacífica, mantendrán un panorama relativamente seco, con presencia de nubosidad dispersa.

En la región Caribe predominará el tiempo seco tanto en zonas costeras como en áreas del interior.

No obstante, podrían presentarse lluvias aisladas durante la tarde en el sur de Córdoba y en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también se esperan condiciones favorables, con cielo entre ligero y parcialmente nublado y pocas probabilidades de precipitaciones.

Para la región Andina se prevén lluvias ligeras y moderadas en zonas puntuales de Antioquia, Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, principalmente durante la tarde y la noche.

Sin embargo, algunas áreas del Magdalena Medio continuarían registrando condiciones secas.

La Amazonia será una de las regiones con mayor actividad lluviosa.

Los pronósticos indican cielos mayormente nublados y precipitaciones de intensidad variable en departamentos como Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía y Vaupés.

En Guaviare también se esperan lluvias, aunque de menor intensidad. Los mayores acumulados podrían concentrarse durante las horas de la tarde.

En la Orinoquia, los departamentos de Meta, Casanare, Vichada y Arauca tendrán jornadas con abundante nubosidad y lluvias dispersas a lo largo del día.

Por su parte, la región Pacífica iniciará la mañana con tiempo relativamente seco en buena parte del litoral, pero durante la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones en sectores de Chocó y en el oriente de Cauca y Nariño.

Además de las lluvias, el pronóstico advierte sobre temperaturas máximas cercanas o incluso superiores a los valores habituales para junio en departamentos de la región Caribe, así como en zonas del Magdalena Medio y Bajo.

Estas condiciones, sumadas a altos niveles de humedad, podrían generar sensaciones térmicas elevadas durante la tarde en amplios sectores del Caribe colombiano.

Cartagena tendrá una jornada mayormente seca, con cielo entre ligero y parcialmente nublado y temperaturas que podrían alcanzar los 33 °C. Foto: Tomada de Internet

Pronóstico para las principales ciudades del país

Barranquilla: se espera una jornada con predominio de tiempo seco y cielos entre ligeros y parcialmente nublados. La temperatura máxima alcanzaría los 35 °C.

Cartagena: predominarán las condiciones secas durante todo el día, con cielo entre ligero y parcialmente cubierto. La temperatura máxima será de 33 °C.

Bucaramanga: se prevén cielos parcialmente nublados y tiempo seco en la mayor parte de la jornada, aunque no se descartan algunas lloviznas durante la tarde. La temperatura máxima llegará a 29 °C.

Medellín: se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, podrían registrarse lloviznas en horas de la tarde. La temperatura máxima será de 29 °C.

Tunja: el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras durante la tarde y la noche. La temperatura máxima estimada es de 20 °C.

Cali: se pronostica cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lloviznas en horas de la noche. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C.

Popayán: se esperan condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con lloviznas y lluvias ligeras durante la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 26 °C.

Bogotá: durante la mañana predominará el tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado.

En la tarde se esperan lluvias ligeras, principalmente en localidades del occidente y sur de la ciudad como Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Fontibón.

La temperatura máxima rondará los 20 °C, mientras que en la noche podrían presentarse lloviznas dispersas de corta duración.