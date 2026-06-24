Hace menos de cuatro meses la Fiscalía, a través del grupo Gelma y la Policía, adelantó un operativo contra los organizadores de un encuentro internacional de peleas de perros y este martes la misma Fiscalía reportó la condena a 13 implicados en esta macabra práctica.

En una finca en La Calera, Cundinamarca, fue el encuentro internacional de pelea de perros: 13 personas fueron capturadas

Los capturados en ese momento fueron identificados como organizadores y participantes del cruel evento. Todos estaban en el sitio y su detención se hizo en situación de flagrancia. Fueron sorprendidos con el operativo de la Fiscalía y terminaron en el mismo cuadrilátero que armaron con palos y latas manchadas de sangre.

“Luego de aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, 13 personas que promovieron y participaron en una convención internacional clandestina de pelea de perros en La Calera (Cundinamarca) fueron condenadas por los delitos de muerte al animal y lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal, conductas agravadas por su ejecución con fines de explotación económica”, señaló la Fiscalía.

Durante las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, los implicados decidieron aceptar su responsabilidad y eso aceleró el proceso en su contra hasta el punto de que cuatro meses después del operativo se conoce una condena de 31 meses y 15 días de prisión.

“En diligencia de registro y allanamiento realizada en el inmueble, se hallaron dos caninos muertos, con lesiones traumáticas visibles y signos de violencia. Asimismo, fueron recuperados 12 perros, 6 de ellos presentaban afectaciones físicas y comportamentales compatibles con maltrato prolongado y exposición reiterada a este tipo de eventos”, explicó el ente acusador.

Entre los procesados que hicieron parte de la organización del evento e incluso como invitados, se encontraban ciudadanos extranjeros que, tras la contundencia de los elementos de prueba y la captura en flagrancia, no tuvieron otro camino que aceptar los cargos y conocer ahora su condena.

“Por estos hechos fueron capturados en situación de flagrancia los hoy sentenciados. Se trata de nueve ciudadanos ecuatorianos, venezolanos y dominicanos, quienes financiaron el encuentro y viajaron a Colombia para participar; y cuatro colombianos, entre ellos el organizador de la convención internacional, Julián Esteban León Ramírez, y un veterinario, Carlos Alberto Cifuentes Hernández”, dijo la Fiscalía.

En el operativo fueron detenidos un médico veterinario y el organizador del evento. Foto: Foto tomada de las redes sociales

Además de la pena de prisión, la sentencia incluyó el pago de multa equivalente a 28.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y el cumplimiento de una inhabilidad para el ejercicio de actividades relacionadas con la tenencia y cuidado de animales por el mismo periodo de la pena.