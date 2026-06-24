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Los detalles de la condena, en tiempo récord, a los organizadores de peleas de perros en Cundinamarca. Un veterinario fue sentenciado

Entre los condenados hay ciudadanos de Colombia, República Dominicana, Ecuador y Venezuela.

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Redacción Semana
24 de junio de 2026 a las 9:30 a. m.
Autoridades desmantelaron en La Calera red internacional encargada de organizar peleas de perros.
Autoridades desmantelaron en La Calera red internacional encargada de organizar peleas de perros. Foto: Foto: Montaje El País con fotos tomadas de las redes sociales

Hace menos de cuatro meses la Fiscalía, a través del grupo Gelma y la Policía, adelantó un operativo contra los organizadores de un encuentro internacional de peleas de perros y este martes la misma Fiscalía reportó la condena a 13 implicados en esta macabra práctica.

En una finca en La Calera, Cundinamarca, se realizaban "torneos de pelea de perros".
En una finca en La Calera, Cundinamarca, fue el encuentro internacional de pelea de perros: 13 personas fueron capturadas

Los capturados en ese momento fueron identificados como organizadores y participantes del cruel evento. Todos estaban en el sitio y su detención se hizo en situación de flagrancia. Fueron sorprendidos con el operativo de la Fiscalía y terminaron en el mismo cuadrilátero que armaron con palos y latas manchadas de sangre.

“Luego de aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, 13 personas que promovieron y participaron en una convención internacional clandestina de pelea de perros en La Calera (Cundinamarca) fueron condenadas por los delitos de muerte al animal y lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal, conductas agravadas por su ejecución con fines de explotación económica”, señaló la Fiscalía.

Durante las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, los implicados decidieron aceptar su responsabilidad y eso aceleró el proceso en su contra hasta el punto de que cuatro meses después del operativo se conoce una condena de 31 meses y 15 días de prisión.

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“En diligencia de registro y allanamiento realizada en el inmueble, se hallaron dos caninos muertos, con lesiones traumáticas visibles y signos de violencia. Asimismo, fueron recuperados 12 perros, 6 de ellos presentaban afectaciones físicas y comportamentales compatibles con maltrato prolongado y exposición reiterada a este tipo de eventos”, explicó el ente acusador.

Entre los procesados que hicieron parte de la organización del evento e incluso como invitados, se encontraban ciudadanos extranjeros que, tras la contundencia de los elementos de prueba y la captura en flagrancia, no tuvieron otro camino que aceptar los cargos y conocer ahora su condena.

“Por estos hechos fueron capturados en situación de flagrancia los hoy sentenciados. Se trata de nueve ciudadanos ecuatorianos, venezolanos y dominicanos, quienes financiaron el encuentro y viajaron a Colombia para participar; y cuatro colombianos, entre ellos el organizador de la convención internacional, Julián Esteban León Ramírez, y un veterinario, Carlos Alberto Cifuentes Hernández”, dijo la Fiscalía.

En el operativo fueron detenidos un médico veterinario y el organizador del evento.
En el operativo fueron detenidos un médico veterinario y el organizador del evento. Foto: Foto tomada de las redes sociales

Además de la pena de prisión, la sentencia incluyó el pago de multa equivalente a 28.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y el cumplimiento de una inhabilidad para el ejercicio de actividades relacionadas con la tenencia y cuidado de animales por el mismo periodo de la pena.