En una finca en La Calera, Cundinamarca, fue el encuentro internacional de pelea de perros: 13 personas fueron capturadas

A través de redes sociales, pero en secreto, se movió la publicidad de un encuentro internacional de pelea de perros, que estaba dividido entre hembras y machos de diferentes pesos. La información llegó a la Fiscalía, que en las últimas horas adelantó un operativo en una finca de La Calera en el departamento de Cundinamarca y permitió la captura de 13 personas.

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A través de una diligencia de allanamiento fue posible llegar al punto exacto donde se adelantaban las peleas de perros y, en un improvisado cuadrilátero de madera, donde los animales serían torturados entre sí, fueron recuperados 12 perros que estaban listos para enfrentarse.

“En el sitio fueron capturados en situación de flagrancia nueve ciudadanos ecuatorianos, venezolanos y dominicanos; y cuatro colombianos, entre ellos un veterinario y el organizador del evento ilícito, quien sería el encargado de convocar espectadores por grupos cerrados y redes sociales con el propósito, al parecer, de que se realizaran apuestas y obtener ganancias ilegales”, señaló la Fiscalía.

Encuentro internacional de pelea de perros en La Calera, Cundinamarca , dejó 13 personas fueron capturadas. Foto: Fiscalía

De manera insólita, uno de los organizadores sería un veterinario que, junto a las otras 12 personas, fue judicializado por los delitos de muerte animal y lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física del animal; en su caso, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario tras advertir que es un peligro para la sociedad, incluso para los animales que juró proteger.

“De igual manera se solicitó, a dos de los procesados —el organizador y el veterinario, identificados como Juan Esteban León Ramírez y Carlos Cifuentes Hernández, respectivamente— medida de aseguramiento en centro carcelario. Los demás sindicados seguirán vinculados a la investigación a la espera de la sentencia condenatoria”, señaló Deicy Jaramillo, delegada para la seguridad territorial.

Encuentro internacional de pelea de perros en La Calera, Cundinamarca , dejó 13 personas fueron capturadas. Foto: Fiscalía

El operativo fue adelantado por la Fiscalía, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) en articulación con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, que obtuvieron información sobre la realización de una autodenominada convención internacional de pelea de perros.