Escaparse un fin de semana a un viaje para descansar y desconectarse del día a día es uno de los planes que muchas personas realizan, y uno de los aspectos clave y que no debe pasarse por alto es la forma en la que se empaca la maleta, más si no se quiere llevar mucho equipaje.

Realizar este proceso de forma adecuada es clave para aprovechar al máximo el espacio disponible. Cuando se organiza la ropa de forma estratégica, por ejemplo, enrollándola, es posible llevar más prendas en una maleta más pequeña y mantener todo ordenado.

Un aspecto clave para un viaje corto es llevar poco equipaje con la idea de ir más cómodo. Una maleta bien organizada reduce el estrés en aeropuertos o terminales, facilita el cumplimiento de restricciones de equipaje y deja espacio libre por si se realizan compras.

Hay formas prácticas de empacar la maleta para un viaje corto. Foto: Getty Images

Empacar con planificación significa llevar solo lo necesario, distribuir bien el peso y aprovechar cada rincón, haciendo que la experiencia de viaje sea mejor y sin traumas, sin que se quede nada.

Cuando se trata de un viaje corto, lo ideal es llevar una maleta de mano, que no genere complicaciones en el trayecto, resulte práctica y no pese demasiado, pero en la que se incluya todo lo necesario.

Ojo a la combinación de prendas

Para ello, una de las técnicas fáciles de implementar es empacar 12 prendas en total, que combinen entre sí. Esta ropa debe estas en línea con las características del viaje y la preferencias del usuario, pero este número es clave y resulta mágico para facilitar el proceso de empaque.

Los tonos neutros son clave para ahorrar espacio en la maleta. Foto: Getty Images

La recomendación es formar una base de colores neutros, pero se debe tener cuidado de no limitarlos solo al negro o al azul marino. Hay tonos como el caqui y oliva e incluso el azul claro que ayudan a complementar esa paleta de colores, sin dejar de lado el blanco.

En la lista de prendas para incluir debe estar un vestido o camisa. Así mismo, es clave llevar dos prendas inferiores como pantalones, jeans, faldas elastizadas o shorts que permitan hacer combinaciones, cinco prendas superiores como camisas, camisetas sin o con manga; un vestido estilo camiseta que vaya bien para el día y la noche, una prenda cómoda estilo camisola para dormir que también sirva como salida de baño para la playa, una chaqueta, un suéter o sudadera con capucha y un vestido de baño.