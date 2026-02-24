Tres trucos para conseguir que su maleta sea una de las primeras en salir al desembarcar el avión

Para muchos viajeros, uno de los momentos más estresantes tras un vuelo, bien sea largo o corto, es esperar en la cinta de equipaje hasta que finalmente aparece la maleta facturada. En algunas ocasiones, esta espera puede ser corta, pero en otras son varias horas en el aeropuerto.

Aunque no existe una fórmula garantizada por aerolíneas para evitar esta situación, expertos en viajes coinciden en que hay estrategias que pueden aumentar las probabilidades de que su equipaje sea de los primeros en llegar a la cinta tras el aterrizaje.

El municipio colombiano conocido por conquistar paladares con su emblemático chorizo, ¿ya lo probó?

Uno de los consejos más compartidos entre viajeros frecuentes, según el diario El Español, consiste en que la maleta llegue de los última a la bodega del avión. Es decir, ser uno de los últimos pasajeros en facturarla.

Pese a que esto implica esperar a los demás e ir un poco justo de tiempo al momento de embarcar el avión, al ser una de las últimas personas en entregar el equipaje, las pertenencias irán en el último carrito.

De esta manera, la maleta podría ser la última que entre en la bodega y, por ende, la primera en ser descargada en la cinta transportadora.

Sin embargo, si no desea ser uno de los últimos en la fila, otro truco consiste en preguntar si es posible entregar el equipaje directamente en la puerta de embarque. Generalmente, esta práctica puede presentarse incluso con el equipaje de mano cuando no hay más espacio en la cabina.

Equipaje en la cinta transportadora. Foto: Getty Images

Sin embargo, existe la posibilidad de hacerlo, aunque primero se recomienda preguntar si realmente es posible, ya que en algunas aerolíneas el personal podría no aceptar esta petición.

El tercer truco de esta lista consiste en pedir que al agente del mostrador que coloquen una etiqueta de “frágil” en la maleta al momento de facturarla.

Según la misma fuente, las maletas marcadas con este distintivo suelen recibir un tratamiento especial: se colocan en la parte superior de la bodega del avión para protegerlas mejor, lo que hace que a menudo sean de las primeras en descargarse una vez que la aeronave aterriza y abre el compartimento de carga.

El encantador destino para disfrutar de cascadas y piscinas naturales en un fin de semana, a una hora de Bucaramanga

Lo poco positivo de este truco es que funciona solo en determinadas circunstancias y depende de la aerolínea o del modelo del avión, pues dependiendo el caso, cuando el equipaje tiene la etiqueta ‘frágil’ puede terminar en el principio de la bodega o al final.

Por esta razón, los viajeros frecuentes no garantizan 100% que con esta práctica se pueda recibir la maleta de primeras en la cinta al llegar al aeropuerto, pero podría ser una opción para validar.