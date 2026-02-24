El encantador destino para disfrutar de cascadas y piscinas naturales en un fin de semana, a una hora de Bucaramanga

Santander es reconocido como uno de los destinos más vibrantes y aventureros en el territorio colombiano. Se dice que es la capital del turismo de aventura en el país, pues cuenta con destinos como San Gil, donde se pueden practicar deportes extremos como rafting y parapente.

En su territorio también está el Cañón del Chicamocha, que ofrece paisajes impresionantes y actividades al aire libre. Así, entre naturaleza imponente, cultura tradicional y espíritu aventurero, este territorio les brinda a los viajeros experiencias únicas con un toque de emoción y autenticidad.

Un destino ecoturístico

Este departamento tiene 87 municipios y uno de los que se puede visitar cerca de Bucaramanga es El Playón, un destino ideal para desarrollar planes como el ecoturismo, destacándose por sus pozos de aguas cristalinas como Pozo Pato y cascadas imponentes, incluyendo el Salto de la India.

El Playón, un municipio para visitar cerca de Bucaramanga. Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de El Playón / API

El portal Weekend Santander indica que este es un atractivo natural donde se puede disfrutar de una cascada de 15 metros de altura con aguas claras y una gran piscina natural.

Este mágico lugar está a unos 40 kilómetros de Bucaramanga en carro. Para disfrutar de sus encantos, no es necesario ingresar al pueblo y es una buena opción para conectar con la naturaleza. Es un espacio ideal para caminar y apreciar la belleza de la fauna y flora de la región, plan que puede culminarse con un delicioso baño refrescante en las aguas de la cascada.

A este sitio se suma el Pozo El Pato, al que se le reconoce por su color verde intenso y su agua clara, con un entorno natural que invita a relajarse y pasar momentos de descanso. Es un buen espacio para disfrutar de la tranquilidad y paz que brindan los entornos naturales.

El Playón, un buen destino para descansar en Santander. Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de El Playón / API

De acuerdo con información de la Alcaldía, este municipio, ubicado a solo una hora de Bucaramanga, cuenta con un importante potencial turístico respaldado por una infraestructura adecuada en sus principales atractivos.

Además de sus encantos naturales, este destino se caracteriza por ser un territorio con gran riqueza histórica, hermosos paisajes naturales y una comunidad reconocida por su calidez y hospitalidad, cualidades que conquistan a quienes lo visitan.

Otro punto a favor de los turistas es su gastronomía, pues allí los viajeros pueden disfrutar de preparaciones tradicionales como arepas, mazamorra, petitoria, carne oreada y el emblemático mute santandereano.