Así es el pueblo de los bellos atardeceres en Santander, un destino que enamora con su riqueza natural e histórica

El departamento de Santander es uno de los destinos imperdibles para visitar en Colombia. Es una buena alternativa para quienes buscan combinar naturaleza, aventura e historia sin tener que hacer largos desplazamientos.

Es un territorio que, además, destaca por su riqueza cultural y colonial. Pueblos como Barichara, con sus calles empedradas y arquitectura tradicional, permiten viajar en el tiempo y disfrutar de un ambiente tranquilo y auténtico.

Sin embargo, no es el único. Santander alberga un total de 87 municipios y uno de los que llama la atención por su oferta turística es Curití, que hace parte de la iniciativa ‘Pueblos que Enamoran’ del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional del Turismo (Fontur), la cual tiene como propósito visibilizar los destinos que tienen características especiales, pero que no han sido protagonistas en la agenda turística nacional.

De acuerdo con Fontur, la historia de este municipio santandereano se erige en lindas construcciones coloniales, con calles imponentes que cuentan la historia de cómo fue su proceso de fundación.

El municipio de Curití hace parte de la iniciativa "Pueblos que enamoran". Foto: Alcaldía Municipal de Curití/API.

Se dice que el templo municipal cuenta con una gran historia arquitectónica, siendo el primero construido por los indios y transformado en los años 1670 y 1945, conservando su área frontal y su altar.

Pueblo de brumas y bellos atardeceres

A Curití se le conoce como el pueblo de las brumas y los bellos atardeceres y en sus tierras abundan los lindos paisajes. Este apodo obedece a que con frecuencia se forman brumas en la mañana y en la tarde se genera un espectáculo visual al caer el sol, ambos fenómenos potenciados por su ubicación geográfica y las condiciones climáticas que se dan por el Cañón del Chicamocha.

Según información de la Alcaldía Municipal, en este destino los viajeros pueden realizar deportes de aventura y visitar lugares como la cueva de La Vaca, del Yeso, y el conocido balneario de Pescaderito. Este último es un sitio natural reconocido por sus aguas claras y tranquilas, ideal para el descanso, muy cerca del casco urbano.

Artesanías en fique

Curití destaca por la elaboración de artesanías en fique. Foto: Alcaldía Municipal de Curití/API.

Otro de sus atractivos son las artesanías. De hecho, se le conoce como ‘pueblo de tejedores’ y es el significado de Curití en lengua Guane. En este municipio se cultiva el fique, material que es utilizado para la elaboración de productos como bolsos que son comercializados tanto en Colombia como en el exterior. Quien llega hasta allí tiene la posibilidad de conocer sobre esta planta y los procesos de producción.