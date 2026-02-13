Turismo

Así es el pueblo de los bellos atardeceres en Santander, un destino que enamora con su riqueza natural e histórica

Este destino hace parte del programa ‘Pueblos que enamoran’ del Ministerio de Comercio y Fontur.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
13 de febrero de 2026, 5:01 p. m.
Curití es uno de los destinos imperdibles para visitar en Santander
Curití es uno de los destinos imperdibles para visitar en Santander Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Curití/API.

El departamento de Santander es uno de los destinos imperdibles para visitar en Colombia. Es una buena alternativa para quienes buscan combinar naturaleza, aventura e historia sin tener que hacer largos desplazamientos.

Es un territorio que, además, destaca por su riqueza cultural y colonial. Pueblos como Barichara, con sus calles empedradas y arquitectura tradicional, permiten viajar en el tiempo y disfrutar de un ambiente tranquilo y auténtico.

El destino colombiano reconocido como uno de los mejores del mundo para hacer turismo; se precia de tener un gran clima

Sin embargo, no es el único. Santander alberga un total de 87 municipios y uno de los que llama la atención por su oferta turística es Curití, que hace parte de la iniciativa ‘Pueblos que Enamoran’ del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional del Turismo (Fontur), la cual tiene como propósito visibilizar los destinos que tienen características especiales, pero que no han sido protagonistas en la agenda turística nacional.

De acuerdo con Fontur, la historia de este municipio santandereano se erige en lindas construcciones coloniales, con calles imponentes que cuentan la historia de cómo fue su proceso de fundación.

Turismo

El pueblo de Boyacá que en el pasado se llamó San Pedro de Alcántara, un destino con quebradas y arroyos e ideal para el descanso

Turismo

El pueblo colombiano con la plaza principal más grande e imponente del país; una joya colonial para visitar a tres horas de Bogotá

Turismo

El pueblo del Casanare que antes era conocido como ‘La Fragua’, un rincón de hermosos paisajes y balnearios naturales

Turismo

Estos son los países que no les piden visa a los colombianos en 2026: conozca la lista actualizada

Turismo

Aerolínea lanza descuentos de hasta 60 % en vuelos nacionales y 30 % en internacionales: así puede aprovechar estas ofertas

Turismo

A dos horas de Bogotá: los encantos del pueblo de Cundinamarca que tiene nombre de ciudad italiana; es un destino ideal para el ecoturismo

Turismo

Escapadas de fin de semana a Boyacá: elija el pueblo perfecto según su tipo de viaje

Turismo

Los encantos del destino donde está la escalera colgante más larga de Colombia, ideal para el ecoturismo

Turismo

Esta es una de las experiencias turísticas más tradicionales del Eje Cafetero, perfecta para aventureros y amantes de la naturaleza

Turismo

La encantadora isla del Caribe que espera un año récord en materia turística, estas son las razones

Curití
El municipio de Curití hace parte de la iniciativa "Pueblos que enamoran". Foto: Alcaldía Municipal de Curití/API.

Se dice que el templo municipal cuenta con una gran historia arquitectónica, siendo el primero construido por los indios y transformado en los años 1670 y 1945, conservando su área frontal y su altar.

Pueblo de brumas y bellos atardeceres

A Curití se le conoce como el pueblo de las brumas y los bellos atardeceres y en sus tierras abundan los lindos paisajes. Este apodo obedece a que con frecuencia se forman brumas en la mañana y en la tarde se genera un espectáculo visual al caer el sol, ambos fenómenos potenciados por su ubicación geográfica y las condiciones climáticas que se dan por el Cañón del Chicamocha.

El pueblo colombiano con un camino real que es monumento nacional: un histórico lugar para conocer en Santander

Según información de la Alcaldía Municipal, en este destino los viajeros pueden realizar deportes de aventura y visitar lugares como la cueva de La Vaca, del Yeso, y el conocido balneario de Pescaderito. Este último es un sitio natural reconocido por sus aguas claras y tranquilas, ideal para el descanso, muy cerca del casco urbano.

Artesanías en fique

Artesanías Curití
Curití destaca por la elaboración de artesanías en fique. Foto: Alcaldía Municipal de Curití/API.

Otro de sus atractivos son las artesanías. De hecho, se le conoce como ‘pueblo de tejedores’ y es el significado de Curití en lengua Guane. En este municipio se cultiva el fique, material que es utilizado para la elaboración de productos como bolsos que son comercializados tanto en Colombia como en el exterior. Quien llega hasta allí tiene la posibilidad de conocer sobre esta planta y los procesos de producción.

Más de Turismo

Curití, Santander

Así es el pueblo de los bellos atardeceres en Santander, un destino que enamora con su riqueza natural e histórica

Macanal. Un pueblo mágico que lo invita al descanso

El pueblo de Boyacá que en el pasado se llamó San Pedro de Alcántara, un destino con quebradas y arroyos e ideal para el descanso

Plaza Mayor en Villa de Leyva

El pueblo colombiano con la plaza principal más grande e imponente del país; una joya colonial para visitar a tres horas de Bogotá

Paz de Ariporo, Casanare

El pueblo del Casanare que antes era conocido como ‘La Fragua’, un rincón de hermosos paisajes y balnearios naturales

Pasaporte colombiano

Estos son los países que no les piden visa a los colombianos en 2026: conozca la lista actualizada

Descuentos en vuelos

Aerolínea lanza descuentos de hasta 60 % en vuelos nacionales y 30 % en internacionales: así puede aprovechar estas ofertas

Venecia, Cundinamarca.

A dos horas de Bogotá: los encantos del pueblo de Cundinamarca que tiene nombre de ciudad italiana; es un destino ideal para el ecoturismo

Plaza Mayor / Villa de Leyva

Escapadas de fin de semana a Boyacá: elija el pueblo perfecto según su tipo de viaje

Santa Sofía, Boyacá

Los encantos del destino donde está la escalera colgante más larga de Colombia, ideal para el ecoturismo

Tuluá, Valle del Cauca

A menos de dos horas de Cali: el popular pueblo del Valle que renueva importante atractivo para atraer a más visitantes

Noticias Destacadas