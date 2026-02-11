Turismo

El destino colombiano reconocido como uno de los mejores del mundo para hacer turismo; se precia de tener un gran clima

Reconocido por la ONU Turismo, es un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
11 de febrero de 2026, 3:03 p. m.
Este es considerado uno de los municipios bonitos de Santander.
Este es considerado uno de los municipios bonitos de Santander. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Zapatoca/API.

Los pueblos colombianos cada vez ganan más reconocimiento en el contexto internacional debido a su belleza y a las oportunidades que ofrecen de pasar momentos únicos y tranquilos en medio de espacios bien conservados y también amigables con el ambiente.

Así las cosas, hay varios de ellos que se han metido en el radar de la ONU Turismo, que cada año selecciona destinos ideales para la práctica del turismo rural, en armonía con las comunidades y la naturaleza.

El pueblo colombiano con un camino real que es monumento nacional: un histórico lugar para conocer en Santander

Uno de ellos es Zapatoca, en el departamento de Santander, que en 2023 fue incluido en los Best Tourism Villages, lo que le da un gran reconocimiento como un destino digno de visitar.

Una de sus principales características es que cuenta con un gran clima, al punto que se le conoce como la ‘ciudad del clima de seda’, en alusión a las agradables brisas y su temperatura promedio de 19 grados centígrados.

Turismo

El municipio risaraldense considerado un paraíso entre montañas para los amantes de las aves; está a pocos kilómetros de Pereira

Turismo

A solo 24 kilómetros de Tunja: así es el pueblo de Boyacá que antes se llamaba San Pedro de Iguaque

Turismo

Carnaval de Barranquilla: turistas extranjeros, los que más reservan tours en La Arenosa; estos son sus países de origen

Turismo

¿Cómo llegar al Parque de las Aguas en Antioquia? Elija la mejor ruta

Turismo

Así es el municipio 115 de Cundinamarca, un destino reconocido por su actividad agrícola y bellos paisajes

Turismo

El puente colgante colombiano reconocido como monumento nacional, una emblemática obra para visitar en Antioquia

Turismo

El municipio antioqueño que parece flotar entre las nubes, un paraíso rodeado de montañas perfecto para la aventura

Turismo

Estos son los encantos del destino donde se tejen las mejores ruanas de Colombia, a tres horas de Bogotá

Turismo

Así es el ‘pueblo de los poetas en Colombia’, es patrimonio nacional y uno de los más coloridos y bonitos para visitar

Turismo

Así es el pueblo antioqueño que le celebra fiesta a las frutas; destino de gran belleza natural, ideal para unos días de descanso

Zapatoca, Santander
Este es uno de los municipios ideales para visitar en Santander. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Zapatoca/API.

Es un destino tranquilo, de calles empedradas en calma y fachadas con zócalos decorados por macetas con hermosas flores colgantes, aspectos que llaman la atención de los viajeros interesados en vivir experiencias diferentes.

Son muchos los encantos por conocer en este lugar. Por ejemplo, está la Calle Lengerke con una pendiente y más de 200 escalones, que conecta el centro con el antiguo cementerio. El recorrido permite obtener vistas abiertas del municipio y conocer una parte histórica importante.

Tres paraísos naturales imperdibles para visitar en Santander en estas vacaciones; sorprenden con su belleza y tranquilidad

A las afueras

En sus alrededores se encuentra la Cueva del Nitro, considerada la más grande de la región, que atrae a quienes disfrutan del ecoturismo. Sus galerías subterráneas se extienden por varios kilómetros y lo recomendable es realizar el recorrido con guías locales.

Una opción más para visitar es el Mirador Los Guanes, ubicado a 15 minutos del casco urbano. Allí el viajero se encuentra con una de las panorámicas más lindas de Santander. Desde este punto se pueden ver varios municipios y apreciar el lugar de encuentro del cañón del río Chicamocha con el río Suárez, que da el nacimiento del río Sogamoso.

Zapatoca / Santander
Zapatoca es considerado un lindo lugar para visitar en Santander. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para los amantes de la naturaleza también está la cascada La Lajita, una caída de agua rodeada de montañas. El entorno de este lugar es ideal para la reflexión, el encuentro consigo mismo y para admirar la naturaleza.

Una opción más es el Pozo del Ahogado, un balneario que destaca por una caída de agua de la quebrada Zapatoca. Tiene un lindo paisaje y allí los turistas pueden lanzarse al agua desde rocas y disfrutar de un baño refrescante.

No es Barichara: el encantador pueblo santandereano de estilo colonial que enamora con sus quebradas y montañas

A estas alternativas se suman el puente La Concordia, una histórica construcción que se encuentra muy bien conservada, y la tumba del alemán Geo Von Lengerke, quien llegó a Colombia a mediados del siglo XIX buscando una nueva vida; se convirtió en parte del legado comercial de varios municipios de Santander.

Más de Turismo

Zapatoca, santander

El destino colombiano reconocido como uno de los mejores del mundo para hacer turismo; se precia de tener un gran clima

La Celia, Risaralda

El municipio risaraldense considerado un paraíso entre montañas para los amantes de las aves; está a pocos kilómetros de Pereira

Chíquiza, Boyacá

A solo 24 kilómetros de Tunja: así es el pueblo de Boyacá que antes se llamaba San Pedro de Iguaque

Carnaval de Barranquilla

Carnaval de Barranquilla: turistas extranjeros, los que más reservan tours en La Arenosa; estos son sus países de origen

Atractivos turísticos de Antioquia

¿Cómo llegar al Parque de las Aguas en Antioquia? Elija la mejor ruta

Granada, Cundinamarca.

Así es el municipio 115 de Cundinamarca, un destino reconocido por su actividad agrícola y bellos paisajes

Puente de Occidente

El puente colgante colombiano reconocido como monumento nacional, una emblemática obra para visitar en Antioquia

Támesis

El municipio antioqueño que parece flotar entre las nubes, un paraíso rodeado de montañas perfecto para la aventura

Florián, Santander

El “mágico” lugar santandereano que cautiva con su combinación de aventura y naturaleza, un destino emergente digno de admirar

Nobsa, Boyacá

Estos son los encantos del destino donde se tejen las mejores ruanas de Colombia, a tres horas de Bogotá

Noticias Destacadas