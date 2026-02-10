No es Barichara: el encantador pueblo santandereano de estilo colonial que enamora con sus quebradas y montañas

Santander es considerado como un destino ideal para los planes de aventura. Es un territorio que ofrece paisajes imponentes como el Cañón del Chicamocha, ríos caudalosos, cuevas, cascadas y montañas, atractivos que permiten el desarrollo de actividades como rafting, parapente, senderismo y espeleología.

Además, es un departamento que enamora por la riqueza cultural e histórica de sus pueblos, como Barichara, Girón, San Gil y Socorro, reconocidos por su arquitectura colonial y su legado comunero.

Sin embargo, no son los únicos. A tres horas y media de Bucaramanga, capital del departamento, se encuentra un destino que vale la pena conocer, pues es considerado uno de los más bonitos de la región.

Se trata de Simacota, que según información de la Alcaldía Municipal, está ubicado en la Provincia Comunera, tiene una gran historia nacional, arquitectura colonial española y una inigualable riqueza natural en la que destacan sus quebradas, montañas y la serranía de los Yariguíes.

Simacota es uno de los destinos de gran riqueza natural en Santander. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Simacota/API.

Se dice que uno de los planes imperdibles para realizar en este destino santandereano es recorrer sus calles empedradas y descubrir su historia a través de sus habitantes y sus construcciones coloniales.

En este recorrido es posible apreciar casonas de color blanco, de amplios balcones cubiertos de flores y techos en teja de barro. Asimismo, destaca su parque principal, el cual se rodea de zonas verdes, palmas altas y varios árboles que dan sombra.

En el centro del pueblo se encuentra también el templo parroquial, una construcción en piedra que se destaca por su torre de color blanco y su altar en madera tallada.

En sus alrededores, este municipio también tiene mucho que admirar, pues en su territorio se aprecian montañas verdes, cultivos que narran su historia y un pueblo lleno de vida y tradición. Allí los viajeros tienen la posibilidad de vivir una experiencia única con sus lindos amaneceres y atardeceres en medio de lindos paisajes.

El senderismo es una de las actividades para realizar en Simacota Santander. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Una de sus cascadas es El Salto, que se genera en la quebrada Santa Rosa, situada a unos 2,5 kilómetros del casco urbano. Esta caída de agua destaca por sus aguas cristalinas que se suman a la belleza del paisaje, convirtiéndolo en uno de los mejores atractivos turísticos de la región comunera de Santander.

Otro de los atractivos naturales es la Serranía de los Yariguíes que, según la Alcaldía, destaca por su gran biodiversidad, especialmente de aves. En este lugar nacen más de 60 quebradas y ríos que son afluentes de muchos de los más importantes ríos del departamento, como el Suárez y Chicamocha.

Simacota hace parte del circuito turístico conocido como la Ruta Comunera. A través de este recorrido, se rinde homenaje a los municipios que desempeñaron un papel fundamental en este proceso histórico y en la construcción de la identidad santandereana.