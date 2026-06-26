Así es el municipio boyacense que enamora por sus fuentes hídricas y atractivos naturales, un destino con potencial ecoturístico

El departamento de Boyacá, ubicado en la región Andina de Colombia, tiene 123 municipios que se destacan por sus bellos paisajes, rica gastronomía, diversidad de cultural y espacios para el ecoturismo y la aventura.

Uno de sus municipios es San Eduardo, ubicado a 91 kilómetros de Tunja, aproximadamente a dos horas de distancia en vehículo.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), su nombre se debe al obispo Eduardo Maldonado Calvo, quien realizó la primera visita pastoral y dirigió la diócesis de Tunja durante 27 años.

“San Eduardo fue fundado en 1914, en los terrenos donados por sus también fundadores Bartolomé Rodríguez, Gabriel Vargas y Neftalí Morales, con el nombre de Villanueva, y estaba ubicado al sur del actual poblado, donde había una capilla hecha de piedra y paredes de bloque. En principio fue un corregimiento de Berbeo, luego pasó a ser inspección y hacia 1965 se elevó a municipio, cambiando el otrora nombre por el actual”, destaca la publicación.

Los encantos del municipio que alberga el árbol más grande de Colombia, un destino para visitar en el Caribe

Riqueza acuífera

El municipio cuenta con numerosas fuentes hídricas, las cuales permiten el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. Adicionalmente, le brindan un potencial ecoturístico .

“Dentro de ese capital hídrico están las quebradas Berrería, Batatalera, Honda, Tobacía y Cardeceña, las lagunas Negra, Seca y del Cerro, y varias cascadas o saltos de agua como las Pailas del Diablo, ubicadas en la vereda Quebradas, a pocos kilómetros del casco urbano. También, se puede recorrer parajes rurales como la Peña de Aura, el Alto de la Viola o el Alto del Coro; o de igual forma, conocer el monumento al arriero, la réplica del Puente de Boyacá y el monumento a las víctimas en el parque principal”, Subraya Situr Boyacá.

Parque principal de San Eduardo, Boyacá. Foto: Tomada: Situr Boyacá

Economía

La principal actividad económica es la agricultura, destacándose productos como el lulo, el banano, la mora y la pitahaya, así como los cultivos transitorios de frijol, maíz, papa y tomate.

Así es uno de los municipios más antiguos de Boyacá, un destino con más de cuatro siglos de historia y gran oferta turística

Cultura y gastronomía

Los principales eventos culturales son las fiestas de San Eduardo, patrono del municipio, y las de la Virgen del Carmen. La gastronomía está compuesta por platos como la carne y la mazorca asadas, las arepas y amasijos.

San Eduardo cuenta con varios sitios turísticos como las lagunas Negra, Seca y El Cerro, Las Pailas del Diablo y el parque principal, donde se encuentra el Monumento al Arriero.