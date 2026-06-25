Mundial 2026: esta campaña promueve el turismo nacional en plena temporada futbolera

Para esta temporada del Mundial de Fútbol, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzó la campaña nacional ¿Dónde vas a ver a Colombia?, una iniciativa que busca incentivar el turismo nacional e internacional, promover los viajes por el territorio nacional y motivar a los colombianos a descubrir nuevos destinos mientras disfrutan de la pasión que despierta este deporte.

Distintos lugares del país son el escenario principal de una campaña que invita a los viajeros a vivir el Mundial 2026 desde lugares únicos, conectando la emoción del deporte con la riqueza cultural, natural, gastronómica y humana que caracteriza a Colombia. En este recorrido, la campaña presenta al director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, quien se convierte en embajador de “El País de la Belleza”.

“Queremos que los colombianos se pregunten ‘¿Dónde van a ver a Colombia?’, pero también desde qué territorio colombiano van a vivir la emoción del Mundial. Esta campaña es una invitación a viajar, a encontrarnos con nuestra gente, a fortalecer las economías locales y a descubrir la diversidad de Colombia, el país de la belleza, a través de experiencias auténticas en cada rincón del territorio nacional”, aseguró Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

La estrategia audiovisual muestra escenarios turísticos emblemáticos en los que visitantes y comunidades se reúnen para disfrutar de los partidos en playas, plazas, hoteles, restaurantes, pueblos patrimonio y destinos de naturaleza, demostrando que cualquier rincón de Colombia puede convertirse en el mejor lugar para alentar a la Selección y vivir la riqueza de sus territorios.

Además de fortalecer el turismo interno durante una temporada de alta conexión emocional para los colombianos, ¿Dónde vas a ver a Colombia? busca dinamizar el sector hotelero, gastronómico, de transporte y el comercio local, beneficiando a miles de empresarios, emprendedores y familias que encuentran en el turismo una oportunidad para generar bienestar, empleo y desarrollo en sus territorios.

Crecimiento económico

Recorrer Colombia durante la temporada del Mundial coincide con un momento positivo para el sector turístico. Durante el primer trimestre de 2026, el país recibió 3.146 millones de dólares en divisas por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 9,4 % frente al mismo período del año anterior. “Estos resultados reflejan el dinamismo que mantiene el turismo y su capacidad para generar oportunidades económicas en los territorios”, subrayaron desde la cartera.

Las cifras del Banco de la República también demuestran que el turismo continúa consolidándose como uno de los principales motores de la economía nacional. Solo entre enero y marzo de este año, las actividades relacionadas con viajes aportaron 2.677 millones de dólares y el transporte aéreo de pasajeros sumó otros 469 millones de dólares.

Además, el sector representó el 58,9 % de las exportaciones de servicios del país, ratificando su importancia para el desarrollo regional y la generación de ingresos para miles de familias colombianas.

La estrategia audiovisual muestra escenarios turísticos emblemáticos en los que visitantes y comunidades se reúnen para disfrutar de los partidos en playas, plazas, hoteles, restaurantes, pueblos patrimonio y destinos de naturaleza, Foto: MinComercio - API

“Queremos que esta temporada sea una invitación para descubrir Colombia. Que las familias, los grupos de amigos y los viajeros aprovechen estos días para recorrer nuestros destinos, apoyar a los emprendedores locales y vivir todo lo que hace de Colombia el país de la belleza”, añadió la ministra, resaltando que cada viaje “que realizamos dentro del país genera oportunidades para las comunidades, fortalece las economías regionales y nos permite seguir construyendo un turismo que beneficia a los territorios y a su gente”.

Motor de desarrollo

¿Dónde vas a ver a Colombia? reafirma el compromiso del “Gobierno de las Oportunidades del Presidente Gustavo Petro con el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo para las regiones, la generación de oportunidades para las comunidades y la promoción de Colombia como un destino diverso, sostenible y lleno de experiencias”, señalaron desde el Ministerio.

Esta iniciativa, además, tendrá presencia en plataformas audiovisuales, digitales, redes sociales, activaciones regionales y alianzas con operadores turísticos y establecimientos comerciales.

Finalmente, ¿Dónde vas a ver a Colombia? se suma a las acciones que buscan seguir impulsando los viajes por el país y fortalecer el turismo interno. Esta apuesta se desarrolla en un contexto favorable para el sector turístico, pues entre agosto de 2022 y marzo de 2026, más de 23 millones de visitantes no residentes llegaron a Colombia, reflejando el creciente interés por el país y el fortalecimiento de su posicionamiento como destino turístico a nivel internacional.

*Contenido elaborado con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.