Mientras la Selección Colombia vale 302 millones de euros, esto cuesta la Portugal de Cristiano: abismal diferencia

Colombia clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026 con toda la autoridad posible luego de la victoria ante RD Congo en juego por la segunda fecha de la fase de grupos que se disputó en el estadio Akron de Guadalajara. El compromiso era decisivo para ratificar el buen momento del equipo colombiano. Los jugadores sonríen tras el puntaje perfecto y ahora miran a Portugal.

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Tras ganarle a Uzbekistán en el debut, Colombia necesitaba mejorar la imagen con otra victoria en Guadalajara y no falló tras un gol de Daniel Muñoz sobre el minuto 76, que le fue suficiente para adjudicarse el traje de goleador del equipo en este torneo por ahora. Esta mínima diferencia (1-0) le dio tres puntos más para escalar en la tabla de posiciones y meterle presión a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Luego de dos fechas disputadas en el grupo K, Colombia es líder parcial con seis puntos de seis posibles. Además de estar clasificada a la siguiente fase. Le queda el partido contra la banda de Cristiano Ronaldo para definir si finaliza esta ronda como primera de esta zona de competencia o definitivamente Portugal le gana la posición.

Colombia se presentó a este torneo en un buen momento de la mano del técnico Néstor Lorenzo. Varios de los jugadores que integran el equipo están en clubes de Inglaterra, Italia, España, Brasil, entre otros, que les permite tener un buen valor en el mercado y, por consiguiente, aumentar el precio de la selección.

Abrazo entre Luis Díaz y Daniel Muñoz, figuras de Colombia contra RD Congo. Foto: Getty Images

Según cifras de Transfermarkt, la Selección Colombia está valorada en 302 millones de euros (algo más de un billón de pesos colombianos), siendo Luis Díaz su jugador más caro, con un valor de 70 millones de euros. Le sigue Luis Javier Suárez en 30 millones de euros y Richard Ríos cierra el podio con 25 millones de euros.

¿Cuánto vale la Selección de Portugal?

Aunque el costo de la Selección Colombia es alto, se ubica en la casilla 22° en el ranking de los equipos más costosos del Mundial 2026, 23° si se cuenta la eliminada Italia en Eliminatorias. La diferencia con Portugal es abismal, además que se ubica en el Top 5 de este escalafón.

Cristiano Ronaldo motivado para enfrentar a Colombia tras su doblete a Uzbekistán. Foto: FIFA

Más exactamente, Portugal ocupa la cuarta posición en la Copa del Mundo con un valor de mil diez millones de euros, 3,92 billones de pesos colombianos. Casi que triplica el costo de Colombia y si es por este dato, la Tricolor no es para nada favorita en el choque y los portugueses parten como grandes candidatos en el Hard Rock Stadium de Miami.

Sus jugadores más caros son Joao Neves y Vitinha, cotizados en 140 millones de euros cada uno. Nuno Mendes cierra el podio con 80 millones. Los tres hacen parte del PSG campeón de la Champions League. Cristiano Ronaldo aparece con un valor de 10 millones de euros.

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