Pico y Placa Regional este lunes festivo: cómo funcionará la medida para entrar a Bogotá y Soacha

Ante el comienzo de un nuevo puente festivo, donde millones de ciudadanos se van a movilizar en sus vehículos en las principales vías y carreteras del país, las principales ciudades y municipios comienzan a realizar los preparativos de seguridad y movilidad para brindar una mejor circulación a los viajeros.

Más de 1,2 millones de vehículos saldrán de Bogotá este puente: así será el plan éxodo y retorno

Entre ellas, la Alcaldía Mayor de Bogotá y de Soacha activarán las medidas del Pico y Placa Regional que serán regidas el próximo lunes 29 de junio de 2026. El objetivo de esta restricción de movilidad es ofrecer un tránsito mucho más fluido para así evitar congestionamientos viales mientras las personas regresan a sus hogares tras un fin de semana de descanso.

Las autoridades de Tránsito hacen un llamado a la ciudadanía a conocer los horarios exactos en los que pueden circular, ya que de lo contrario se verán cometiendo una infracción que conlleva una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Pico y Placa Regional en Bogotá para el lunes 29 de junio de 2026

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó a la ciudadanía que se impondrá una marcha operativa especial en la búsqueda de poder garantizar un plan éxodo y retorno seguro para los viajeros.

Según el distrito, para este puente festivo de San Pedro y San Pablo se proyecta la salida de 1.251.588 vehículos, además del ingreso de 1.025.734 a la ciudad de Bogotá.

Este lunes, se implementará el pico y placa regional en Bogotá, afectando a los vehículos que circulan por los principales corredores de ingreso a la ciudad, como parte del Plan Retorno. Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad

Para el día del Pico y Placa Regional, la Alcaldía informó cómo funcionará la medida de movilidad para el ingreso de la capital, en donde se basa en el último número de las placas de los vehículos.

Esta medida comienza a ser aplicada a partir de las 12 del mediodía y finaliza a las 8 de la noche. La restricción será dividida en dos fases.

La primera, a partir de las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, solamente los vehículos cuyas placas terminen en un número par (0, 2, 4, 6 y 8) podrán ingresar a la ciudad.

Ya desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, esta medida cambia para los vehículos cuyas placas terminen en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

La Secretaría Distrital de Movilidad reitera que antes de las 12 del mediodía y después de las 8 de la noche no habrá restricción de movilidad.

Pico y Placa Regional en Soacha para el lunes 29 de junio de 2026

La Alcaldía municipal de Soacha pondrá en marcha el Pico y Placa Regional el próximo 29 de junio, en donde se estima que más de 310.000 vehículos van a ingresar durante el desarrollo de la operación del plan retorno.

Por ello, la administración ha informado que tendrá a su disposición un equipo conformado por más de 200 hombres y mujeres, entre ellos agentes de tránsito y vigías de la Secretaría de Movilidad del municipio.

Para la medida de restricción de movilidad, los horarios serán los mismos que los aplicados por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Es decir, los vehículos con placas pares (0, 2, 4, 6 y 8) podrán ingresar desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde.

Mientras que para los vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9), el ingreso comienza a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche.

Asimismo, con el objetivo de aumentar la capacidad vial del corredor, se habilitará un reversible por la vía Indumil durante estas horas. El objetivo de la administración municipal es agilizar los desvíos y el tránsito de los vehículos durante el Pico y Placa Regional.