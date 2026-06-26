Más de 1,2 millones de vehículos saldrán de Bogotá este puente: así será el plan éxodo y retorno

La Secretaría de Movilidad de Bogotá entregó las medidas que se ejecutarán para el plan éxodo y retorno del puente festivo de San Pedro. Del 26 al 29 de junio, la ciudad proyecta la salida de 1.251.588 vehículos y el ingreso de 1.025.734 a la capital.

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Debido a la demanda, la Alcaldía desplegará personal en vía de manera progresiva durante el fin de semana. Para este viernes, 120 funcionarios, entre Guías de Movilidad, uniformados de Tránsito y Policía de Tránsito, harán presencia en los corredores viales de salida de la ciudad.

El lunes festivo, serán 341 agentes los que acompañarán a los viajeros para gestionar el tráfico y atender las novedades de la vía. El Centro Estratégico de Movilidad ayudará a vigilar las principales carreteras de ingreso y salida y la implementación de las estrategias del Distrito.

Una de las medidas es la intermitencia semafórica en la Autopista Sur y la coordinación con municipios aledaños como Soacha. Además, en la carrera séptima se activará el reversible el domingo y el lunes, entre las 4:00 p. m. y las 9:00 p. m.

La Secretaría Distrital de Movilidad indicó que también reforzará la seguridad vial al interior de la ciudad para reducir los accidentes de tránsito. Durante el puente, se instalarán 18 puestos de control en diferentes puntos de la capital para prevenir infracciones como el exceso de velocidad o los conductores en estado de embriaguez.

Por su parte, la Terminal de Transporte de Bogotá, que unifica las terminales de la ciudad, espera la salida de 281.000 viajeros entre el 26 y el 29 de junio. El sábado 27 de junio será el día de mayor afluencia con una proyección de 99.000 viajeros.

Las medidas incluyen puestos de control y pico y placa regional. Foto: COLPRENSA

El destino más demandado será Huila, por el Festival del Bambuco y las fiestas locales. Las sedes Salitre y Sur esperan una alta demanda hacia Neiva, Garzón, Pitalito, Girardot, Ibagué y Cali. Los destinos más comunes en la sede Norte son Sogamoso, Villa de Leyva, Bucaramanga, Cúcuta y demás municipios de Boyacá y Santander.

Pico y placa regional

El pico y placa regional regirá el lunes festivo en los nueve corredores de ingreso a la ciudad. De 12:00 p. m. a 4:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

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Mientras que, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, no hay restricción vehicular. Estos son los corredores donde se habilitará la medida:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio, en sentido norte-sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86), en sentido occidente-oriente.

Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80 del sistema TransMilenio, en sentido occidente-oriente.

Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte-sur.

Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte.

Vía Suba - Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte-sur.

Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, en sentido oriente-occidente.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, en sentido oriente-occidente.