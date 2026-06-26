Operación retorno: Soacha refuerza la movilidad ante el ingreso de más de 310.000 vehículos

La Alcaldía de Soacha reveló cómo será la movilidad durante la operación retorno del próximo puente festivo del 29 de junio. Datos de la administración indican que más de 310.000 vehículos ingresarán al municipio por la Autopista Sur.

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Las autoridades activaron un plan especial para mitigar la congestión, garantizar la circulación y reducir los tiempos de desplazamiento. Algunas de las medidas serán el despliegue de agentes y los ajustes semafóricos.

Un equipo operativo de 200 funcionarios, entre agentes de tránsito, trabajadores de la Secretaría de Movilidad de Soacha, unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte y la Policía Nacional, será el encargado de vigilar las vías.

Todas las medidas están enfocadas en mantener la fluidez vehicular durante el éxodo y el retorno de vehículos. Además, se implementará el pico y placa regional para el lunes festivo.

Los automóviles con placas terminadas en número par podrán ingresar entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. Aquellos con placas finalizadas en una cifra impar lo harán entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

Además, desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. empezará a funcionar el reversible por la vía Indumil, con el objetivo de aumentar la capacidad vial a la hora de ingresar a la capital.

Las autoridades llaman a respetar las normas de tránsito en medio del alto flujo de viajeros. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Más medidas

Las autoridades señalaron que también existirá el uso controlado del carril exclusivo de TransMilenio en situaciones de alta congestión. Para esto, se está haciendo un trabajo coordinado con la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio.

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Además, se instalará un Punto Seguro sobre la Autopista Sur, con acciones pedagógicas y de sensibilización para todos los actores viales que recorran la vía.

La administración municipal de Soacha explicó que este es uno de los puentes festivos más movidos del año. Por esta razón, los viajeros deben programar sus recorridos con anticipación y tener en cuenta las afectaciones de movilidad por las obras de construcción de las fases II y III de TransMilenio.