¿Va a Miami para ver a la Selección? Conozca el sistema de migración que acelera el ingreso al aeropuerto

Miles de viajeros llegarán a Miami durante las próximas semanas para asistir a eventos deportivos, entre ellos los partidos de la Selección Colombia. Para las personas que buscan reducir el tiempo de espera al aterrizar, existe un sistema que agiliza el proceso de ingreso a Estados Unidos y facilita el paso por los controles migratorios del aeropuerto.

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Se trata del programa Mobile Passport Control (MPC), una herramienta gratuita desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La aplicación permite que ciertos viajeros completen parte del proceso migratorio desde su teléfono celular antes de presentarse ante un oficial, disminuyendo el tiempo en las filas tradicionales.

El funcionamiento es bastante sencillo: antes de llegar al control migratorio, los usuarios descargan la aplicación oficial, crean un perfil con sus datos personales y responden las preguntas relacionadas con su ingreso al país.

Proceso de migración en el Aeropuerto Internacional de MIami Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Una vez completado el formulario, reciben un código QR que presentan junto con su pasaporte al funcionario encargado de la inspección.

Sin embargo, no todos los pasajeros pueden utilizar este sistema. El programa está disponible para ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, ciudadanos canadienses visitantes y viajeros que ya hayan ingresado anteriormente a Estados Unidos mediante determinados programas autorizados.

Además, el aeropuerto de llegada debe contar con carriles habilitados para Mobile Passport Control.

Proceso que ayuda en los registros de migración del Aeropuerto de Miami. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El Aeropuerto Internacional de Miami hace parte de las terminales que ofrecen este servicio, lo que representa una ventaja para quienes viajan desde distintos países del continente, especialmente durante temporadas de alta demanda, cuando las filas en migración suelen extenderse por varios minutos o incluso horas.

Las autoridades estadounidenses aclaran que el uso de la aplicación no reemplaza la entrevista con el oficial de migración. Todos los viajeros continúan sujetos a los controles habituales y a la verificación de sus documentos, por lo que cumplir los requisitos de ingreso sigue siendo obligatorio.

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Paro las personas que planean viajar a apoyar a la Selección Colombia o disfrutar de unos días de vacaciones en Miami, conocer esta alternativa puede hacer más ágil la llegada al destino.

Aunque no garantiza una entrada automática al país, sí representa una herramienta que busca optimizar el proceso migratorio y reducir los tiempos de espera en uno de los aeropuertos con mayor movimiento internacional de Estados Unidos, especialmente durante temporadas de vacaciones y eventos deportivos.