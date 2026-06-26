Estas son las principales ferias y fiestas que se realizan en el último puente festivo de junio; aliste maletas

Este último puente festivo de junio está marcado por diversas celebraciones en todo el país.

Una de ellas es el Festival Nacional del Porro, que tiene lugar en el municipio de San Pelayo, Córdoba, en su versión 49, y se extenderá hasta el domingo 28 de junio.

De acuerdo con el portal Colombia Travel de ProColombia, esta festividad congrega a los grupos más importantes de este género musical. “El certamen se inicia con la llamada alborada, cuando unos 400 músicos se reúnen en una sola interpretación en la que toman parte todas las bandas concursantes. El tambor es el instrumento principal de este ritmo caribeño", subraya la publicación.

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Otra evento destacado es la versión 52 del Festival Folclórico Colombiano, que se lleva a cabo en la ciudad de Ibagué, Tolima, hasta el próximo 29 de junio. La Gobernación del Tolima estima la llegada de más de 500.000 visitantes y un movimiento económico superior a los $200.000 millones.

El secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexánder Castro, aseguró que esta celebración reafirma a Ibagué “como la tierra de la música, el folclor, la cultura y la paz”, e invitó a visitantes a disfrutar de la fiesta.

Las autoridades recordaron que la celebración se extenderá a más de 14 municipios del Tolima y señalaron que la agenda fue organizada teniendo en cuenta el calendario electoral y los partidos del Mundial de Fútbol, por lo que se evitó la coincidencia de los principales eventos con los encuentros de la Selección Colombia.

. Esta festividad comenzó el pasado 12 de junio y concluirá este 29 de junio. Foto: Gobernación del Huila/API.

Otra importante evento es la versión 65 del Festival del Bambuco, que se realiza anualmente en la ciudad de Neiva, Huila. Esta festividad comenzó el pasado 12 de junio y concluirá este 29 de junio.

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“Durante los de programación, propios y turistas podrán disfrutar de una agenda de primer nivel que incluye rajaleñas, chirimías, duetos, tríos musicales, bandas de vientos, danzas folclóricas, muestras gastronómicas, tradicionales cabalgatas, ferias de artesanos, concursos de compositores, música campesina, reinados y desfiles”, señaló la Gobernación del Huila.

El festival, que nació formalmente en 1959 mediante ordenanza como el “Festival Típico del Huila”, ha evolucionado hasta consolidarse como un “espacio vital para salvaguardar, exaltar y visibilizar el talento artístico de la región ante el mundo”.

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“Sesenta y cinco años después de su nacimiento, esta fiesta sigue siendo el alma del Huila. Sigue siendo el momento en que nuestro pueblo se encuentra consigo mismo, abraza sus raíces y le muestra a Colombia y al mundo la riqueza de una cultura”, señaló el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba.

Otros eventos destacados durante estos días son el Reinado Nacional del Café, que se realiza en Calarcá, Quindío; la Feria de la Piña, en Lebrija, Santander; el Festival del Tango, en Medellín.