Bogotá es un punto estratégico para quienes quieren realizar diversidad de planes muy cerca y sin tener que pagar de más. Con pocas horas de viaje es posible visitar atractivos naturales, históricos y culturales como la Laguna de Guatavita, la Catedral de Sal de Zipaquirá, el Parque Nacional Natural Chingaza o pueblos coloniales como Villa de Leyva.

Tres pueblos de Boyacá que muchos recomiendan visitar; son perfectos para pasar unos días de descanso

Además, los alrededores la capital del país ofrecen una amplia gama de actividades para diferentes intereses y presupuestos. Los visitantes pueden disfrutar de senderismo, ciclismo, observación de fauna y flora, turismo gastronómico, deportes de aventura o simplemente descansar en municipios de clima templado y cálido cercanos a la ciudad.

Una de esas muchas posibilidades para visitar está a solo cuatro horas y ofrece playa y una inmensa laguna que encanta en medio de montañas. Se trata del Lago de Tota, el más grande del país, que cuenta con una playa de arena blanca y la posibilidad de realizar diversas actividades en medio de un ambiente tranquilo y rodeado de mucha naturaleza.

El lago de Tota ofrece una gran riqueza paisajística. Foto: Getty Images

Este cuerpo de agua natural está ubicado a una altitud de 3.015 metros sobre el nivel del mar y situado a las inmediaciones de los municipios de Cuitiva, Tota y Aquitania, a una distancia aproximada de 240 kilómetros de Bogotá.

Es un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y descanso, viviendo una experiencia diferente. Es un lugar con una gran riqueza paisajística y una gran relevancia ecológica y productiva.

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Sus aguas y entornos naturales ofrecen condiciones ideales para la práctica de diversas actividades recreativas y deportivas, entre ellas el esquí acuático, el canotaje, la vela y el buceo.

Además, la producción de trucha arcoíris ha impulsado el desarrollo de eventos y competencias de pesca deportiva que reúnen tanto a expertos como a aficionados de distintas regiones del país, generando espectáculos que vale la pena disfrutar.

Playa Blanca se ha consolidado como uno de los sitios turísticos más llamativos de Boyacá. Foto: Getty Images

De igual manera, los bosques y montañas que rodean el lugar constituyen un escenario privilegiado para el turismo de naturaleza. Es así como los amantes del senderismo, los observadores de fauna y flora y quienes disfrutan de las actividades al aire libre encuentran en este entorno múltiples oportunidades para disfrutar del paisaje, explorar sus caminos y conectarse con la riqueza natural de la región.

Los encantos de Playa Blanca

Uno de los grandes atractivos de este lugar es Playa Blanca, un espacio que llama la atención de propios y extraños por su belleza y lo mejor: no hay que ir muy lejos ni volar a una ciudad costera.

El municipio de Boyacá donde un frijol gigante es el protagonista de su gastronomía, destino perfecto para el ecoturismo

Este espacio se encuentra protegido por una hilera de pinos y colinas, ideal para pasear u organizar un recorrido en barco, precisa el portal Colombia Travel. Para los más arriesgados y disfrutan de la adrenalina y experiencias únicas, allí también se puede nadar en sus aguas heladas.