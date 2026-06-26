Cartagena proyecta recibir más 700.000 viajeros en la temporada turística de mitad de año; estos son los eventos más destacados

Cartagena es uno de los destinos más apetecidos en esta temporada turística de mitad de año, la cual se extiende hasta el puente de la Asunción en el mes de agosto.

Según las proyecciones de la Alcaldía de la capital de Bolívar, se estima la llegada de más de 697.000 pasajeros por vía aérea. En el segmento nacional, se espera recibir a más de 580.000 pasajeros, “con una estimación del 14% de estos realizando alguna escala antes de llegar a la ciudad. Los principales orígenes de los turistas nacionales siguen siendo Medellín, Bogotá y Cali, con una estadía promedio de cuatro días”.

En el ámbito internacional, se proyecta el arribo de cerca de 114.000 pasajeros, de los cuales se estima que más del 30% realizará una escala en su trayecto. “Los mercados internacionales que liderarán las visitas hacia Cartagena son Estados Unidos, Panamá, México, Perú, Costa Rica, España, Brasil y Argentina, con una duración estimada de viaje de cuatro días”, señala la entidad.

Cartagena. Foto: Cortesía Cotelco - API

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El turismo náutico y de excursiones locales también reportará una alta actividad: se proyecta un movimiento de alrededor de 145.000 pasajeros en el Muelle La Bodeguita. Para movilizar a estos visitantes hacia la zona insular, se tienen previstos 3.600 zarpes desde este muelle.

Adicionalmente, el turismo internacional de cruceros “seguirá dinamizando la economía local, con la expectativa de recibir ocho recaladas durante este periodo. Estas embarcaciones de gran calado traerán a la ciudad un estimado de 26.333 personas entre pasajeros y miembros de tripulación”.

“En esta temporada turística, la ciudad le abre las puertas a los visitantes nacionales y extranjeros que vendrán a disfrutar de la joya del Caribe colombiano. Desde la Secretaría de Turismo trabajamos para garantizar el pleno disfrute de su estadía, ofreciendo una experiencia diversificada, competitiva y memorable para quienes nos elijan como su destino preferido”, señaló Milton Pereira, secretario (e) de Turismo de Cartagena.

Playa Blanca, en Barú, Cartagena Foto: Getty Images

Agenda cultural, deportiva y festiva

La temporada de mitad de año viene acompañada de una agenda diversa de eventos. Junio inició con la conmemoración de los 493 años de Cartagena, y sumó eventos como la carrera Superhero Run el 14 y el reto gastronómico Posta Challenge, del 27 al 29 de junio.

Julio mantendrá las tradiciones y el deporte con las fiestas de la Virgen del Carmen el 16, la Media Maratón Regiones de Colombia el 19 y la fiesta patria del Día de la Independencia el 20. Agosto consolidará el cierre de temporada celebrando la Batalla de Boyacá el 7, el festival Fe Música el 8, y el orgullo local en el Día de la Champeta el 13.

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Recomendaciones

La Dimar invitó a los habitantes de la ciudad y a los turistas a seguir las siguientes recomendaciones para disfrutar de las playas y de las actividades en el mar:

• Hacer uso exclusivo de los muelles autorizados para el embarque y desembarque de pasajeros: Muelle La Bodeguita, Muelle de Madera Pegasos, Club Náutico, Club de Pesca, Marina Rosales, Marina Santa Cruz y Marina Náutica Integral.

• Contratar servicios de transporte marítimo únicamente con empresas formalmente constituidas. Esta información puede ser consultada en la Capitanía de Puerto y en Corpoturismo. En todos los muelles habrá puntos de atención con inspectores de Dimar.

• Todos los ocupantes deben usar chaleco salvavidas durante todo el recorrido. No se debe nadar ni lanzarse al agua cerca de las embarcaciones, ni durante la navegación ni cuando estén fondeadas.

• En caso de emergencia, comunicarse a la línea 146 de Guardacostas, al celular 310 476 4078 de la Torre de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima o al canal 16 del VHF marino.

• Respetar los niveles de velocidad y ruido permitidos en la bahía interna, así como los horarios de navegación, teniendo en cuenta que el retorno habitual es a las 5:00 p.m., sujeto a cambios por condiciones meteomarinas.

• Mantener un comportamiento adecuado a bordo y evitar el consumo excesivo de alcohol.

• Proteger el ambiente marino evitando arrojar residuos al agua, no utilizar elementos contaminantes como globos y no extraer especies marinas como conchas o estrellas de mar.