De la arepa de huevo a las cocadas: los 10 platos que convierten a Cartagena en el mejor destino gastronómico del país

Cartagena no solamente enamora por sus murallas, su mar y sus calles coloniales, pues la cocina de La Heroica es, por derecho propio, uno de sus mayores atractivos.

A una hora de Cartagena, el destino con más de 30 kilómetros de playas vírgenes, joya turística para pasar días de descanso

Durante la entrega de los Premios Acodrés Receta Dorada 2026, Cartagena fue reconocida como Mejor Destino Gastronómico del Año, y el Festival del Frito Cartagenero se alzó con el galardón a Marca Gastronómica Regional del Año.

“Cartagena es el escenario donde la gastronomía realmente cuenta la historia de un país”, expresó Jaime López, director ejecutivo de Acodrés Nacional.

Cada plato de esta ciudad habla de encuentros entre culturas, de manos que heredaron recetas y de ingredientes que llegan directos del Caribe.

Comida y fritos típicos en Cartagena Foto: Getty Images

¿Cuáles son las mejores comidas de Cartagena?

La arepa o empanada de huevo es probablemente el producto más popular de la cocina callejera de la ciudad: se prepara con masa de maíz amarillo frita y en su versión tradicional se vende rellena con huevo y carne molida.

Junto a ella, las carimañolas, hechas con yuca y rellenas de carne o queso, se encuentran generalmente en los mismos puestos de fritos.

Para los platos fuertes, el protagonista indiscutible es la posta negra cartagenera, que es carne de res cocinada lentamente hasta alcanzar su color oscuro y brillante, endulzada con panela, intensa y especiada, que suele acompañarse con arroz con coco.

Posta cartagenera

Ese arroz, por cierto, no es solo un acompañamiento más, sino parte fundamental de la cocina cartagenera, disponible en versión blanca o negra, caramelizada con titoté.

En cuanto a la comida de mar, esta también tiene su puesto en la mesa. El pescado frito, ya sea mojarra o pargo rojo recién salido del aceite hirviendo, acompañado de arroz con coco, patacones y ensalada, es el almuerzo ideal para comer en la playa.

Jugo de Corozo Foto: Getty Images

Y para refrescarse después, nada como el jugo de corozo, fruto de una palma espinosa local que al hervir y endulzarse produce una bebida deliciosa y refrescante única en el mundo.

El cierre dulce lo tienen los postres de herencia afrocaribeña. Cocadas, alegrías de maíz, caballitos de papaya y el enyucado, una torta horneada a base de yuca, coco y anís, son emblemas de la tradición que gira alrededor de los dulces cartageneros.

Cuidado con las estafas en Cartagena: Esta es la verdadera ruta del frito y el pescado fresco a precios locales

Todos se consiguen en el Portal de los Dulces, uno de los rincones más queridos del Centro Histórico.

“Cartagena de Indias es una ciudad de sabores cuya mesa cuenta su historia de encuentro cultural”, concluyó Liliana Rodríguez, presidenta ejecutiva de Corpoturismo.