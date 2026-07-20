Crisis en el Caribe: gobernador de Bolívar le pide al nuevo Gobierno “garantizar la sostenibilidad energética”

Este lunes, 20 de julio, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, le pidió al gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que garantice la sostenibilidad energética en todo el Caribe colombiano.

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“La sostenibilidad energética del Caribe debe convertirse en una prioridad nacional. No podemos seguir viviendo entre tarifas elevadas, interrupciones del servicio y la incertidumbre de miles de familias que, además de soportar las altas temperaturas propias de nuestra región, enfrentan constantes dificultades para acceder a un servicio esencial”, dijo el mandatario departamental.

El mandatario departamental insistió en que el acceso a la energía debe ser fundamental para todas las familias que a diario sufren por los altos costos que deben pagar a las empresas comercializadoras.

“Necesitamos que el próximo Gobierno Nacional, desde el primer día, busque garantizar la sostenibilidad energética del Caribe, y con ello la prestación de un mejor servicio y a un menor costo. La energía no es un privilegio; es un derecho”, enfatizó.

Finalmente, el mandatario manifestó que garantizar un servicio de energía confiable y asequible no solo representa una necesidad para millones de ciudadanos, sino una condición indispensable para impulsar la competitividad, atraer inversión, generar empleo y mejorar la calidad de vida en los departamentos del Caribe colombiano.

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En el departamento del Atlántico, las comunidades también se quejan de los altos costos y del deficiente servicio de energía, y piden una solución de fondo que no pudo dar el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro, aunque lo prometió en campaña.