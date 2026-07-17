Clínica Crecer contó el motivo por el que no dejó ingresar a mujer que dio a luz en plena calle: dijo cómo están el bebé y la mamá

Sigue la indignación por el caso de la mujer que dio a luz en plena calle debido a que, según se ha conocido, no fue atendida en las instalaciones médicas a las que acudió en la ciudad de Cartagena.

Cierran clínica que negó atención a una mujer a punto de dar a luz en Cartagena: tuvo a su bebé en la calle

La Clínica Crecer es el centro médico involucrado en este hecho y que, por lo mismo, ha recibido fuertes críticas.

En un video que rápidamente se hizo viral, se observa a la mujer tendida en el suelo mientras estaba en trabajo de parto. A pocos metros se encontraba la puerta de ingreso al centro médico, desde donde observaban un celador y algunos trabajadores de la salud.

Tras las críticas, la clínica emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, explicó por qué la mujer no fue atendida en el interior.

Este es el comunicado que emitió la clínica. Foto: Clínica Crecer

En primer lugar, confirmó que la madre y el bebé se encuentran en buen estado de salud y, según indicó, recibieron la “debida atención” desde el primer momento.

Sobre el motivo por el que no se le permitió el ingreso al centro médico, explicó que la institución no presta el servicio de urgencias y que su horario de atención es de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

“Según lo relatado por la paciente, los síntomas del parto iniciaron a las 3:30 a. m., llegaron a las instalaciones del Centro Médico Crecer a las 4:12 a. m., dándose el parto de forma sorpresiva e inmediata en la puerta de la institución”, señaló.

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A las 4:17 de la mañana, según el comunicado, la paciente fue atendida por el personal médico y de enfermería que se encontraba en el sitio.

“El Centro Médico Crecer reitera su compromiso con la atención humanizada, la protección de la vida, la transparencia y la colaboración con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, concluyó.

Pocas horas después de que se conociera el comunicado, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que la clínica fue cerrada temporalmente.

El mandatario dejó claro que este tipo de prácticas no se puede normalizar, menos aún en casos como este.

“Insisto con vehemencia: la atención médica de urgencia para menores de edad, adultos mayores, personas en condición de discapacidad y madres gestantes bajo ninguna circunstancia se puede negar, suspender o retrasar, incluso en situaciones de crisis, huelgas o problemas administrativos de clínicas, hospitales e IPS“, dijo.