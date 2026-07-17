Cierran clínica que negó atención a una mujer a punto de dar a luz en Cartagena: tuvo a su bebé en la calle

Hay revuelo en el departamento de Bolívar luego de que una mujer diera a luz en la calle porque una clínica a la que acudió por urgencias se negó a recibirla debido a que, supuestamente, no prestaba servicio en ese momento. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, informó, por medio de su cuenta en la red social X, que el centro asistencial fue cerrado de manera temporal.

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“La Clínica Crecer, involucrada en una situación INJUSTIFICADA y reprochable donde una gestante dio a luz afuera de sus instalaciones por falta de atención oportuna, fue ¡CERRADA!”, dijo el mandatario de los cartageneros.

Turbay sostuvo que este tipo de prácticas no se pueden normalizar en los centros médicos de Cartagena y advirtió que los menores de edad y las mujeres embarazadas deben recibir atención en cualquier institución.

“E insisto con vehemencia: la atención médica de urgencia para menores de edad, adultos mayores, personas en condición de discapacidad y madres gestantes bajo ninguna circunstancia se puede negar, suspender o retrasar, incluso en situaciones de crisis, huelgas o problemas administrativos de clínicas, hospitales e IPS”, recalcó.

Todo ocurrió en Cartagena, Bolívar. Foto: Colprensa

En medio de la controversia, la Clínica Crecer emitió un comunicado en el que precisó que la sede a la que llegó la mujer atendía únicamente entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, razón por la cual no estaba prestando servicio cuando ella acudió.

“Según lo relatado por la paciente, los síntomas del parto iniciaron a las 3:30 de la madrugada, llegaron a las instalaciones del Centro Médico Crecer a las 4:12 de la mañana, dándose el parto de forma sorpresiva e inmediata en la puerta de la institución; a las 4:17 de la madrugada la paciente fue atendida por parte de nuestro personal médico y de enfermería, quienes le brindaron la atención necesaria”, dijo la clínica.

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Se conoció que la mujer, de nacionalidad extranjera, y su bebé se encuentran estables de salud y continúan recibiendo atención médica especializada.