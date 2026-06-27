Los verdugos europeos de la Selección Colombia: países que la han eliminado de los mundiales

La Selección Colombia se prepara para afrontar la fase de dieciseisavos de final en la Copa del Mundo de la Fifa 2026. Con esta clasificación, la escuadra sudamericana accede a la segunda ronda de una cita mundialista por cuarta ocasión en su trayectoria.

Con esto salió Virgil Van Dijk cuando le preguntaron por Luis Díaz en pleno Mundial 2026

A lo largo de sus siete participaciones en el torneo, el conjunto nacional ha medido fuerzas con rivales de casi todas las confederaciones geográficas, registrando un historial particular ante las escuadras del continente europeo.

Ousmane Dembelé marcó el triplete más rápido en la historia de Francia: así aplastó a Noruega

Los primeros antecedentes desde Chile 1962 hasta Italia 1990

El estreno de Colombia ante un rival de la Uefa ocurrió en el torneo de Chile 1962, donde enfrentó a la hoy extinta selección de Yugoslavia en el cierre de la fase de grupos.

La delegación nacional llegó a esa fecha tras registrar un empate 4-4 ante la Unión Soviética, partido en el cual se marcó el primer gol olímpico en la historia del certamen. No obstante, el cuadro yugoslavo se impuso con un marcador de 5-0, lo que derivó en la eliminación del equipo en primera ronda.

Veintiocho años después, en el marco de Italia 1990, ambos seleccionados volvieron a encontrarse en la segunda jornada, con una nueva victoria para el conjunto europeo por 1-0. La definición del cuadrangular se trasladó a la última fecha frente a Alemania, escuadra que posteriormente se coronaría campeona del mundo.

En dicho compromiso, el mediocampista Freddy Rincón anotó el gol del empate 1-1 sobre el tiempo de adición, otorgando a Colombia su primer punto ante un rival de la Uefa.

@conmebol El gol de Freddy Rincón que celebró toda Colombia 🇨🇴😀 #CopaMundialFIFA ♬ original sound - CONMEBOL

El registro de partidos en las ediciones de 1994 y 1998

En el campeonato de Estados Unidos 1994, el equipo colombiano sumó una derrota por 3-1 ante Rumania durante el debut del grupo. A pesar de quedar sin opciones matemáticas en la segunda jornada, la tricolor cerró su participación venciendo 2-0 a Suiza, logrando su primer triunfo oficial ante un seleccionado europeo.

Para la edición de Francia 1998, el calendario repitió el enfrentamiento contra Rumania, que se saldó con un marcador adverso de 1-0, seguido por una caída 2-0 ante Inglaterra.

Las victorias en las copas de 2014 y 2018 y el balance final

El balance frente a las escuadras de la UEFA cambió en Brasil 2014, cuando Colombia superó a Grecia por un marcador de 3-0 en la jornada inaugural. Cuatro años más tarde, en Rusia 2018, la escuadra nacional repitió dicha diferencia al vencer 3-0 a Polonia en la fase inicial.

Posteriormente, en la instancia de octavos de final de esa misma edición, el equipo igualó 1-1 frente a Inglaterra en el tiempo reglamentario y quedó eliminado en la definición por cobros desde el punto penal.

En el balance general de las Copas del Mundo, Colombia registra 11 partidos oficiales ante rivales europeos, con un saldo de tres victorias, tres empates y cinco derrotas.

Los datos estadísticos señalan que el equipo nacional no ha sumado puntos frente a Yugoslavia y Rumania tras medirse dos veces contra cada uno. Asimismo, frente a Inglaterra se registran dos compromisos que terminaron con la eliminación del plantel sudamericano en las respectivas fases.