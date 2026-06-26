Ousmane Dembelé marcó el triplete más rápido en la historia de Francia: así aplastó a Noruega

Kylian Mbappé lo tuvo a los once segundos, pero el primer gol del partido de Noruega vs. Francia fue una obra maestra de Ousmane Dembelé al minuto 6.

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Los franceses salieron como una tromba y recuperaron el balón en la banda izquierda. Rápidamente llegó el cambio de frente de Mbappé, que vio a su compañero de ataque corriendo en soledad por el otro lado de la cancha.

Dembelé tomó la pelota con espacio, enganchó hacia la izquierda y sacó un remate directo al ángulo del arco defendido por Egil Selvik.

Triplete en media hora

La tarde se hizo más especial para Dembelé en el minuto 20, cuando hizo una jugada calcada a la anterior para redondear su doblete y convertirse en la figura del partido desde muy temprano.

Ni siquiera el descuento rápido de Noruega evitó que los aplausos del Gillette Stadium le cayeran al vigente ganador del Balón de Oro.

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Noruegos y franceses se fueron a la pausa de rehidratación con 2-1 parcial en el marcador, aunque el dominio de los Bleus era contundente.

En la reanudación, Dembelé aprovechó los espacios que le dieron por la banda izquierda y firmó el triplete más rápido en la historia mundialista de Francia con la misma fórmula: regate y disparo a la mano derecha de Selvik.

Ståle Solbakken, DT de Noruega, solo corrigió su marcaje en defensa cuando llegó el tercer gol, pero ya era demasiado tarde para evitar todo el daño que hicieron los franceses con la combinación de Mbappé asistiendo y Dembelé definiendo.

Ousmane Dembelé celebrando uno de sus goles ante Noruega. Foto: AP Photo/Martin Meissner

Alineaciones disparejas en Noruega vs. Francia

En la previa había indicios de un partido muy igualado por el liderato del grupo I; sin embargo, Francia salió con su alineación de gala y Noruega decidió rotar a los principales inicialistas, entre ellos Erling Haaland, Martin Odegaard y Alexander Sørloth.

En apenas once segundos de partido ya se vio la facilidad de los franceses para arrasar con una débil defensa del combinado noruego.

Así salieron Francia y Noruega para disputar este partido:

Títular de Francia : Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Manu Kone; Ousmane Dembelé, Desiré Doué, Michael Olise y Kylian Mbappé.

: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Manu Kone; Ousmane Dembelé, Desiré Doué, Michael Olise y Kylian Mbappé. Titular de Noruega: Egil Selvik; Fredrik Aursnes, Henrik Falchener, Leo Oestigaard, Fredrik Bjorkan; Kristian Thorstvedt, Patrick Berg, Thelo Aasgaard; Oscar Bobb, Jorgen Strand Larsen y Andreas Schjelderup.

Desde el banquillo, Haaland reaccionó con una sonrisa irónica al hat-trick de Dembelé y al poco peso ofensivo que tuvo su equipo al no haberlo alineado desde el primer minuto.