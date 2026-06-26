Portugal y Colombia se enfrentan este sábado 27 de junio por la fecha 3 del grupo K en la Copa Mundial de la Fifa 2026. Roberto Martínez, técnico del combinado luso, habló en rueda de prensa y llenó de elogios a su próximo rival.

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“La idea es que todos los jugadores estén preparados. Hemos llegado a un punto en el que el equipo puede hacer dos o tres sustituciones en el descanso y mantener el mismo nivel táctico y la misma calidad técnica. Esa es la fortaleza de nuestro vestuario”, indicó Martínez.

Portugal tiene confianza de vencer a la Selección Colombia y arrebatarle ese primer lugar del grupo K. “Mañana tenemos que ser nosotros mismos en un entorno diferente y contra un equipo diferente“, agregó el técnico.

Roberto Martínez, director técnico de Portugal, confía en el nivel táctico y la calidad técnica de su equipo. Foto: Getty Images

Elogios de Roberto Martínez para Colombia

Martínez ha manifestado su admiración por el proceso de Néstor Lorenzo y esta vez no fue la excepción. “Colombia es un equipo que cree mucho en lo que ellos hacen. Considero que el trabajo del entrenador, ya encima de los 40 partidos, tiene una continuidad y una claridad en las ideas”, declaró.

“No es el jugador que juega, sino la idea de juego. Es un equipo que consigue tener la pelota porque cuenta con jugadores como James Rodríguez, como Juan Fernando Quintero, como Jhon Arias… que pueden utilizar la zona central”, analizó.

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Martínez también destacó la velocidad de Luis Javier Suárez y Luis Díaz. “Es uno de los mejores equipos en la transición y también la finalización. Tienen otros jugadores que consiguen hacer eso. Hablar de Colombia es hablar de una idea, de una estructura táctica muy bien trabajada y no tanto del aspecto de si juega Suárez o no. El equipo está cansado y creo que cuidar el aspecto físico de los jugadores es importante”, agregó.

El técnico de Portugal no se sorprendería si “alguno de los jugadores que fueron inicialistas en los primeros dos partidos no juegan”.

La conferencia de Roberto Martínez se detuvo inesperadamente porque se activó la música ambiente de la sala y le sacó algunas carcajadas a los periodistas que hicieron presencia, teniendo en cuenta la importancia de este partido para el Mundial 2026.

Más adelante, el técnico habló sobre las sensaciones de disputar este duelo estelar. “Los jugadores están preparados para el aspecto físico y para jugar en este césped, que es diferente al que usamos en Europa. Es todo lo contrario. Si hubo un partido para el que tuvimos tiempo de prepararnos, fue este“, apuntó.

Agregó: “Estoy muy contento con todas las condiciones. No empezamos a prepararnos para este partido después del segundo encuentro de este Mundial”.

¿A qué hora y dónde ver Colombia vs. Portugal?

Colombia vs. Portugal está programado para las 6:30 p. m. (COL) en el Hard Rock Stadium de Miami. Será transmitido por DirecTV Sports, Caracol TV, Canal RCN y Disney+.