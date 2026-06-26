Néstor Lorenzo no lo ocultó: esto es lo que más le preocupa vs. Portugal en el Mundial 2026

Por rueda de prensa pasó Néstor Lorenzo previo al juego de la fecha 3 del Mundial 2026. Su rival de este sábado será Portugal, una de las primeras exigencias de alto nivel que tendrá que sortear en el certamen orbital.

El argentino viene de conseguir dos victorias ante Uzbekistán y RD Congo, respectivamente. Dichos triunfos le dan confianza, pero sabe que no son de la más alta exigencia como sí serán los lusos de Cristiano Ronaldo y compañía.

Nómina titular de la Selección Colombia que se enfrentó a RD Congo en la fecha 2 del Mundial 2026 Foto: Getty Images

De cara a ese juego, la importancia de decidir el once inicial de manera precisa es total. Justo de eso, de los posibles cambios que pueda llegar a pensar se le preguntó en la atención medios que tuvo en las últimas horas de este viernes.

El DT argentino fue sincero y, a pesar de no dar nombres, llegó a abrir la puerta a variantes en el esquema: “No muchos cambios, de pronto algunos”.

Al parecer, el director técnico proyecta al futuro del campeonato ya que lograron clasificarse a la siguiente ronda: “Es una situación distinta en cuanto al futuro del campeonato, en cómo se proyectan las fases posteriores. Los jugadores están bien”.

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A la hora de hablar sobre cambios en específico, Lorenzo no teme porqué los 26 elegidos están en condiciones para ser inicialistas: “Las posibilidades están para todos, todos están disponibles para jugar”.

Al final de esa pregunta mencionó dos nombres, los cuales tendrían incidencia importante vs. Portugal: “Quintero, cuando se considere, va a ser parte del partido. La carga de Lucho Díaz es normal, viene acostumbrado, jugó y compitió mucho, él se recupera rápido; por supuesto lo tenemos en cuenta y vamos evaluando”.

Preocupación pública

Colombia piensa en el sábado (27 de junio), pero también deberá ir proyectando lo que será la siguiente ronda. Al ser un torneo en el que se juega de manera tan constante, cualquier detalle importa y, entre esos, están las amonestaciones.

Quien reciba dos amarillas, el próximo partido se lo perderá. Al estar tan cerca de las fases definitivas, es que empieza la presión para quienes ya hayan sido amonestados una vez en las primeras dos fechas.

Johan Mojica y Jhon Janer Lucumí juegan con presión ante Portugal por las tarjetas amarillas. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Hasta el momento, a tres titulares de Colombia les han impuesto una amarilla, estos son: Johan Mojica, Jefferson Lerma y Jhon Jáner Lucumí, todo de la parte defensiva.

Sobre esta situación hizo una precisión Néstor Lorenzo. Este no negó que “las amarillas preocupan, fueron exageradas de parte del árbitro italiano”.

“No quiero condicionarme para un partido como este por las amarillas, hay que estar a la altura de jugar”, intentó disipar la molestia que ronda para el juego frente a los portugueses.

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Finalmente, de cara a la gran cita de este sábado, auguró lo mejor para el equipo con el que espera lograr un triunfo y mantener el primer puesto del grupo K:

“Se tendrá en cuenta el rendimiento físico, el cansancio, tuvimos poco tiempo. Falta el entrenamiento de hoy, que en realidad es el primero para los que jugaron el martes. Esperemos llegar bien”, manifestó Lorenzo ilusionado.