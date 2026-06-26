¿Cuál es la mejor hora para comprar vuelos baratos este 2026?

Encontrar tiquetes aéreos económicos sigue siendo una de las principales preocupaciones de quienes planean viajar durante 2026. Aunque durante años se dieron teorías sobre días y horarios específicos para conseguir mejores precios, los análisis más recientes muestran que la realidad es un poco diferente y que el ahorro depende de varios factores.

Tiquetes baratos en temporada alta, ¿es posible conseguirlos? Esto dice experto

De acuerdo con Skyscanner, no existe una hora exacta ni un momento mágico del día que garantice encontrar los vuelos más baratos.

Las tarifas cambian constantemente porque las aerolíneas utilizan sistemas automáticos que ajustan los precios según la demanda, la disponibilidad de asientos, la temporada y otros factores comerciales.

Esto significa que comprar un tiquete a la madrugada o durante la noche no asegura pagar menos. En cambio, los expertos recomiendan centrar la estrategia en reservar con suficiente anticipación y utilizar herramientas que permitan monitorear las variaciones de precio antes de tomar una decisión.

Google ayudará a los viajeros a conseguir tiquetes aéreos más baratos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otra recomendación consiste en mantener flexibilidad con las fechas del viaje. En muchos casos, modificar la salida o el regreso por uno o dos días puede representar una diferencia importante en el costo del pasaje.

También resulta útil comparar varios aeropuertos cercanos al destino final, pues algunas rutas ofrecen tarifas más competitivas.

La plataforma también aconseja activar las alertas de precios. Esta función notifica automáticamente cuando una ruta aumenta o disminuye de valor, permitiendo que los viajeros identifiquen oportunidades sin necesidad de revisar manualmente todos los días.

Tiquetes aéreos. Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual forma, destacan además que evitar las temporadas de mayor demanda suele traducirse en tarifas más bajas. Viajar fuera de vacaciones escolares, puentes festivos o fechas especiales ofrece mayores posibilidades de encontrar ofertas llamativas.

Otro aspecto que influye es la flexibilidad con el destino. Quienes aún no tienen definido un lugar específico pueden comparar varias opciones y descubrir ciudades con precios considerablemente más bajos que otros destinos populares durante la misma época.

Seis consejos para encontrar tiquetes de avión baratos en agosto

La clave para ahorrar en vuelos durante este presente año no está en esperar una hora determinada para hacer la compra. El verdadero beneficio aparece cuando el viajero planifica con tiempo, compara alternativas, sigue el comportamiento de las tarifas y aprovecha las herramientas digitales disponibles.

Con una estrategia basada en información y paciencia, las probabilidades de conseguir un buen precio aumentan considerablemente, haciendo que el presupuesto alcance para disfrutar mucho más del viaje sin gastar dinero de más en los tiquetes aéreos.