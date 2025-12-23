Tiquetes baratos en temporada alta, ¿es posible conseguirlos? Esto dice experto

SEMANA. ¿Cómo se comporta la demanda de tiquetes en esta temporada y qué alternativas de compra hay antes de finalizar el año?

Jaime Manso. La temporada de vacaciones suele ser el mejor momento para viajar con el beneficio de programas de lealtad. Muchos socios de LifeMiles aprovechan para redimir las millas acumuladas durante el año y convertirlas en viajes con familia o amigos.

Durante la última temporada, el canje de millas presenta un crecimiento de un 15 % frente a periodos de menor demanda.

Nuestra recomendación para aprovechar mejor las millas es planear con anticipación, hacerlo con tiempo suele abrir más disponibilidad y mejores alternativas de canje.

Adicionalmente, desde Lifemiles, los socios cuentan con varias opciones de redención y pueden utilizar sus millas en la compra de tiquetes aéreos con Avianca, Gol, y también a través de más de 25 aerolíneas que hacen parte de Star Alliance.

SEMANA. ¿Qué recomendación les haría a los usuarios para lograr mayor eficiencia con las millas (tanto para acumularlas como para gastarlas)

J.M. La principal recomendación es integrarse al programa y entender cómo funciona. Afiliarse es fácil, gratuito, y puede hacerse desde cualquier parte del mundo a través de Lifemiles.com o la aplicación de Lifemiles. Cualquier persona, a partir de los dos años de edad, puede ser socio y empezar a acumular millas.

vicepresidente senior de Loyalty & LifeMiles Foto: LifeMiles-Avianca / Cortesía

Por otro lado, para una acumulación más eficiente, es clave asociar siempre el número de socio al momento de comprar un tiquete o hacer el check-in, ya sea en vuelos con Avianca o con aerolíneas aliadas.

Estos beneficios se pueden complementar con el uso de una tarjeta de crédito Avianca – Lifemiles, que permite sumar millas de manera constante en los gastos del día a día. También existen planes de suscripción que facilitan una acumulación mensual recurrente y ofrecen mejores condiciones al momento de redimir.

Adicionalmente, aprovechar la red de comercios aliados, hoteles, alquiler de autos y otras opciones de acumulación ayuda a acelerar el crecimiento del saldo de millas. Convertir puntos de otros programas y mantenerse informado a través de los canales oficiales de Lifemiles permite identificar oportunidades para maximizar el valor de las millas y usarlas de forma más eficiente.

Los viajeros buscan maneras de conseguir tiquetes aéreos a mejores precios Foto: Getty Images

SEMANA. ¿Cuántos socios acumuló el programa Lifemiles hasta 2025?

J.M.: Lifemiles es mucho más que un programa de lealtad. Es el compañero de viaje de millones de personas. En 2025, alcanzamos una comunidad de 15 millones de socios.

Hemos recibido reconocimientos internacionales como los Freddie Awards 2025, donde Lifemiles recibió el Up and Coming Program Award, al igual que los premios Point.me en los cuales fue nombrado como el Mejor Programa de Lealtad de Aerolíneas en Latinoamérica, una distinción basada en la evaluación de la oferta de acumulación, redención y experiencia del cliente.

SEMANA. ¿Cuál es el alcance actual del ecosistema de socios de Lifemiles en términos de acumulación y opciones de redención de millas?

J.M.: Nuestros socios cuentan con un ecosistema amplio de beneficios, experiencias y oportunidades de acumulación y redención. Como parte de ello, Avianca ofrece dentro de sus beneficios 11 salas VIP y acceso a los socios a más de 1.000 salas Star Alliance.

Así mismo, el programa está diseñado para estar presente en el día a día de los clientes, a través de alianzas con 27 bancos por medio de tarjetas de crédito en 11 países, así como una red de más de 200 aliados comerciales donde es posible acumular y redimir millas.

Durante el último año, se consolidaron más de 10 nuevos convenios y se sumaron 11 marcas, ampliando la cobertura en segmentos como delivery, farmacias, automóviles y tecnología. También, como nuevas propuestas de aliados, se sumaron Autogermana, Cencosud y Rappi en Colombia. Audi en El Salvador y Guatemala; Attenza en Ecuador, Protege tu Viaje con alcance global y Electrónicas Panamericana en Guatemala, entre otros.

En el mundo del comercio electrónico tenemos alianza con VTEX, que permite una integración nativa y habilita la acumulación y redención de millas en tiendas online como Locatel, Bosi, El Dorado y Totto.

viajes Foto: Facebook/Lufthansa

SEMANA. ¿Qué tan importante es Lifemiles dentro del ecosistema de viajeros de Avianca?

J.M.: El programa les permite a los clientes planificar un viaje completo, ya que las millas pueden redimirse por tiquetes, experiencias y productos.

En el 2025, Avianca invirtió 800 millones de dólares en su plan de fortalecimiento de red, flota y servicio. Esto incluye las nuevas salas VIP en Bogotá doméstico y Miami, y el nuevo INSIGNIA CheckIn en El Dorado, Bogotá.

En cuanto a la redención, nuestra principal propuesta de valor es el canje de millas por tiquetes Avianca. Durante el 2025 y hasta la fecha, el 8 % de los viajeros de Avianca fueron socios que volaron redimiendo millas, lo que equivale a más de 2,8 millones de viajeros, cerca de 8.000 personas por día o el equivalente a 44 aviones A320.

En el mercado doméstico, por ejemplo, hoy es posible redimir vuelos dentro de Colombia desde 1.200 millas, lo que amplía de manera concreta las oportunidades para que más personas conviertan este recurso en viajes reales.

Vuelos Foto: Gobierno del Cambio

SEMANA. ¿Las personas acumulan más millas por viajes o por uso de tarjeta de crédito?

J.M.: Ambas vías son relevantes y funcionan de manera complementaria. Hoy los socios acumulan millas cuando compran un tiquete para viajar y también por medio de sus compras cotidianas.

A partir del 2025, nuestros socios acumulan millas en todas las tarifas.

SEMANA. Dentro de las posibilidades de canje: tiquetes aéreos, noches de hotel, ascensos de cabinas, salas VIP en aeropuertos, renta de autos, marcas asociadas, ¿qué es lo que más solicitan los socios del programa?

J.M.: Más del 72 % de las millas redimidas se utilizan dentro de la aerolínea, y en el caso puntual de Colombia, más del 85 % de las millas acumuladas se redimen dentro de Avianca.

Por ejemplo, en el 2025 los destinos preferidos por los colombianos en redención fueron Bogotá, Cartagena, Santa Marta y Medellín, e internacional incluyeron Miami, Nueva York y Madrid.

SEMANA. Cuál será la apuesta del programa en 2026

J.M.: Nuestra apuesta en 2026 será seguir consolidando a Lifemiles como el programa de lealtad más relevante de la región. Vamos a seguir ampliando de manera constante la oferta de valor, las experiencias y el ecosistema de redención y acumulación, tanto para nuestros socios actuales como para quienes se suman al programa.

Junto con Avianca nuestro enfoque estará en entregar más beneficios, más rutas, más experiencias y más productos.