¿Cómo mejorar puntaje crediticio para solicitar un préstamo?

Pedir un crédito es una de las tareas financieras más importantes para muchos, dado que esto permite acceder a bienes de alto valor, como vivienda y vehículos, financiar estudios, emprender negocios e incluso enfrentar emergencias sin descapitalizarse, facilitando el pago a plazos y pagando algún porcentaje de intereses.

Es importante tener en cuenta que para acceder a crédito, usted requiere de una calificación crediticia favorable, para que le ofrezcan más de estos productos y pueda acceder a mejores montos en calidad de préstamos.

Esto es lo que debe saber sobre el puntaje de Datacrédito. Foto: Suministrada / API

Si usted tuvo algún inconveniente con un crédito, entró en mora o fue reportado en centrales de riesgo, su puntaje seguramente se redujo. Por ello, aquí le contamos lo que debe hacer para mejorar el puntaje crediticio.

¿Cómo mejorar el puntaje en Datacrédito?

Es importante que sepa que este puntaje es un número en el que se resume el comportamiento financiero de una persona. Este es calculado a partir de factores en el manejo de créditos y deudas.

Estos son los elementos que influyen en la definición de este número:

Historial de pagos: este factor se refiere a la puntualidad con la que paga sus obligaciones crediticias y es vital. Los pagos atrasados o incumplidos afectan negativamente su puntaje.

este factor se refiere a la puntualidad con la que paga sus obligaciones crediticias y es vital. Los pagos atrasados o incumplidos afectan negativamente su puntaje. Deudas actuales: hace referencia a la cantidad de dinero que debe en relación con sus límites de crédito. Un nivel alto de endeudamiento puede bajar su puntaje.

hace referencia a la cantidad de dinero que debe en relación con sus límites de crédito. Un nivel alto de endeudamiento puede bajar su puntaje. Antigüedad del crédito: este se refiere al tiempo que lleva manejando créditos o cuentas abiertas. Un historial más largo y positivo aporta confianza.

este se refiere al tiempo que lleva manejando créditos o cuentas abiertas. Un historial más largo y positivo aporta confianza. Nuevas solicitudes: tenga en cuenta que muchas solicitudes de crédito en poco tiempo pueden generar alertas y disminuir su puntaje.

tenga en cuenta que muchas solicitudes de crédito en poco tiempo pueden generar alertas y disminuir su puntaje. Tipos de crédito: la variedad en sus productos financieros también es valorada, mostrando una buena gestión financiera.

Tenga en cuenta que la mejor manera de controlar su puntaje es siendo responsable en el pago de las obligaciones financieras y revisar periódicamente su historia de crédito.

Esto se puede hacer a través del portal Midatacrédito.com, en el que puede saber su score, analizar su comportamiento y hacer uso de alertas antifraude, monitorear contraseñas y correos electrónicos, recibir recomendaciones para evitar fraudes, entre otros.

