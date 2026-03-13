Ciudadanos que se encuentren en esta lista podrían sufrir embargo de sus cuentas bancarias y bienes

Cada año, los ciudadanos tienen la responsabilidad de cumplir con diferentes compromisos tributarios, entre ellos el pago de impuestos, la presentación de la declaración de renta y otras obligaciones fiscales. No obstante, algunas personas no atienden estos deberes, lo que puede generar deudas pendientes o sanciones por parte de las autoridades financieras.

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Con el fin de supervisar el cumplimiento de estas responsabilidades, el Gobierno nacional, a través de sus entidades encargadas de la gestión fiscal, hace seguimiento a los contribuyentes y envía avisos o notificaciones a quienes presentan incumplimientos.

Antes de ejecutar cualquier medida de embargo, la entidad realiza una serie de notificaciones formales. Entre ellas se invita al contribuyente a ponerse al día con sus obligaciones o a acercarse a las oficinas para establecer un plan de pago. Foto: Agencia 123rf

El propósito de estas comunicaciones es que las personas regularicen su situación y evitar que se inicien procesos de cobro coactivo o acciones legales.

Aun así, pese a que cada año se realizan estos llamados, hay ciudadanos que continúan sin ponerse al día o que no acuden a las citaciones programadas con funcionarios de la DIAN u otras entidades encargadas del control tributario.

¿Quiénes podrían enfrentar el embargo de sus cuentas o bienes?

Las medidas de embargo pueden aplicarse a quienes tengan obligaciones pendientes relacionadas con impuestos, sanciones, multas o intereses.

También a quienes ignoren las citaciones hechas por las entidades para resolver su situación financiera. Por medio de las plataformas digitales de la DIAN y de otras instituciones del país, los ciudadanos pueden consultar su estado y verificar si tienen deudas o sanciones registradas.

Es importante tener en cuenta que cualquier procedimiento de embargo debe adelantarse conforme a la ley y respetando los límites establecidos por la normativa.

Las deudas de hipotecas, créditos o cualquier otro rubro, puede generar embargos. Foto: Getty Images

¿Qué medidas puede tomar la DIAN frente a los deudores?

Entre las acciones que puede adelantar la entidad se encuentran:

El embargo de cuentas bancarias o de bienes del deudor.

La inclusión en el Boletín de Deudores Morosos del Estado cuando la obligación supere los $7.117.500 (equivalente a cinco salarios mínimos) y lleve más de seis meses en mora.

La continuación de procesos de carácter penal, cuando la ley así lo determine.

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Las personas que tengan obligaciones pendientes con entidades del Estado pueden solicitar citas para informarse sobre las alternativas disponibles y buscar soluciones a su situación.

Por otro lado, es importante señalar que todas las actuaciones adelantadas por las entidades públicas deben notificarse previamente a los ciudadanos. Durante estos procedimientos, los contribuyentes tienen la posibilidad de recibir acompañamiento de abogados o contadores de su confianza.

“Cumplir con los pagos es fundamental, ya que los recursos obtenidos mediante los impuestos permiten al Estado ejecutar sus planes, financiar programas y fortalecer los mecanismos de control. Además, las declaraciones y tributos aportan información que facilita el seguimiento de las actividades económicas que se desarrollan en el país”, destacan las autoridades financieras del país.